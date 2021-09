Pesquisa mostra empate em eleição que vai definir sucessor de Merkel

Os conservadores da CDU/CSU da Alemanha e seus rivais social-democratas empataram na eleição nacional deste domingo (26), aponta uma pesquisa de boca de urna. O levantamento deixa em aberto qual dos grupos vai liderar o próximo governo, enquanto Angela Merkel se prepara para deixar o cargo após 16 anos no poder.

Conforma a pesquisa encomendada pela emissora ARD, bloco CDU/CSU obteve 25% dos votos, pior resultado em uma eleição federal desde o pós-guerra e no mesmo percentual alcançado pelo partido social-democrata de centro-esquerda (SPD). Outras pesquisas mostraram que o SPD estava marginalmente à frente.

"Isso dói", disse o secretário-geral da CDU, Paul Ziemiak, à ARD após a publicação das pesquisas de opinião.

A atenção agora mudará para discussões informais - provavelmente com os Verdes, com 15%, e os Liberais Democratas Livres (FDP), com 11% - seguidas por negociações de coalizão mais formais que podem levar meses, deixando Merkel no comando em uma função de zeladora.

Depois de uma campanha eleitoral com foco doméstico, os aliados de Berlim na Europa e fora dela podem ter que esperar meses antes de ver se o novo governo alemão está pronto para se envolver em questões estrangeiras na medida que eles gostariam.

Merkel está no poder desde 2005, mas planeja deixar o cargo após a eleição, tornando a votação um evento de mudança de era para definir o futuro da maior economia da Europa.