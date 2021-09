SP: PM e criminosos trocam tiros após assalto em rede de fast food

Um criminoso e uma vítima ficaram feridos na madrugada deste domingo (26), após dois policiais militares reagirem a uma tentativa de assalto em restaurante de uma grande rede de fast-food, localizada na Vila Romana, zona oeste de São Paulo.

Durante troca de tiros entre os PMs e criminosos, um motoboy identificado como Douglas Martins Rosa que estava no local, e suspeito de tentativa de roubo Pedro Henrique Silva ficaram feridos.

Segundo testemunhas, três homens vestidos como entregadores entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Após renderem o gerente da unidade, o trio recolheu o dinheiro que estava guardado em um cofre, cerca de R$ 1.432.

Em seguida, os criminosos ainda roubaram o dinheiro que estava no caixa da lanchonete. Segundo a polícia, havia aproximadamente R$ 800 na gaveta. Com o dinheiro em mãos, o grupo passou a abordar os clientes e funcionários que estavam na loja. Nesse momento, dois policiais militares que estavam à paisana em seu horário de folga reagiram ao assalto.

Os policiais atiraram contra os criminosos e deram início a uma troca de tiros entre policiais e suspeitos. Segundo a corporação, os oficiais dispararam cerca de oito vezes cada. O criminoso levou cerca de nove tiros, sendo dois na perna esquerda, dois na perna direita, um na região íntima, um no abdômen, dois no braço esquerdo e um nas costas.

Não há informações sobre qual local o entregador Douglas foi ferido. Os policiais não se machucaram durante a ação, e encaminhado ao Hospital Universitário. Enquanto o suspeito foi levado ao Hospital das Clínicas, onde permanece sob escolta policial.

Após os tiros, os outros dois suspeitos envolvidos no roubo conseguiram fugir do estabelecimento em suas motos. As placas dos veículos não foram anotadas.

Quanto à quantia levada pelo trio, a Polícia Militar conseguiu recuperar o valor que estava guardado no cofre. O dinheiro do caixa foi levado pela dupla que fugiu.