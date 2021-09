Saiba como ter acesso a todas as provas e gabaritos do Enem

Para ajudar você a se preparar com os estudos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021, o R7 separou formas de como acessar as provas e gabaritos de edições anteriores. Treinar com provas anteriores do exame pode ajudar você a se acostumar com o estilo da prova, o tipo de questões que costuma ser cobrado e, também, a mapear os assuntos que caem mais em cada matéria. Realizado anualmente, o Enem é o maior exame para ingresso no ensino superior do país, contando com milhões de inscrições em todo o território nacional