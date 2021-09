Presidente da Record TV recebe visita de presidente da Eletros

Na tarde desta sexta-feira (24), Luiz Cláudio Costa, presidente da Record TV e presidente do Fórum do Sistema Brasileiro de Tv Digital, recebeu a visita cortesia de Jorge Nascimento, presidente executivo da Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos).

No encontro, cujo objetivo principal foi o estreitamento da comunicação entre ambas as partes, muito se falou da evolução da televisão para levar ao telespectador cada vez mais conteúdo com maior qualidade, interatividade e tecnologia avançada.

Jorge ressaltou a importância do DTV Play, o que já é realidade para os brasileiros. "É uma grande ação conjunta entre a rádiodifusão e a indústria da televisão, onde há geração do conteúdo e há a possibilidade do cliente, do consumidor, do telespectador poder usufruir desse conteúdo através da televisão fabricada no Brasil, adaptada e preparada para receber e fazer com que haja essa interação", diz.

"A gente quer proporcionar ao telespectador brasileiro não só uma qualidade de imagem de conteúdo de excelência, mas também aparelhos que possam proporcionar a melhor interatividade com esse conteúdo", complementa.

Sobre a possibilidade futura da TV 3.0

"A gente também está trabalhando junto, é mais uma evolução, hoje praticamente 100% dos televisores fabricados no Brasil já são Smart TV, boa parte, cerca de 40% já tem 4k e a gente vai para um novo momento da indústria da televisão não só, novamente dizendo, na transmissão como também na recepção. Então tem muita novidade aí para os consumidores brasileiros em breve apresenta a eles", explica.

É uma nova era para a TV e para o audiovisual? "Para tudo, tem muita coisa boa. Nunca foi tão bom e nunca será tão bom, aliás, essa é uma busca nossa, a gente sempre vai buscar dar as melhores condições para o telespectador poder estar no conforto da sua casa usufruindo do que tem de melhor", avalia.

Durante a conversa, Luiz Cláudio falou sobre o trabalho do Fórum de TV Digital em busca da evolução tecnológica.

"Dentro do Fórum de TV Digital, a gente trabalha para a evolução tecnológica tanto dos fabricantes de receptor de televisão como também em relação às emissoras. Todas as emissoras de TV Aberta do Brasil tem trabalhado na geração e na criação de conteúdos que contenham essa evolução e é muito importante que os aparelhos, os receptores, também possam reproduzir essas evoluções", explica.

Ressaltou ainda sobre o que essa união entre fabricantes de receptores e veículos de comunicação pode proporcionar de melhor ao telespectador: "Um fator muito importante é que o telespectador, ao adquirir a sua televisão com mais tecnologia terá sempre, gerado por essas emissoras de televisão no Brasil, a TV sempre aberta, democrática e gratuita".

"Ele não vai precisar assinar nada para poder ter acesso a toda essa nova tecnologia audiomersivo, um conteúdo com muito mais qualidade, com tecnologia de interatividade que já está começando a funcionar no Brasil, que é o DTV Play, ele vai fazer tudo isso de graça", revela.

E concluiu dizendo: "A TV sempre, isso é um alicerce fundamental da televisão aberta brasileira, ela é sempre democrática e gratuita, inteiramente gratuita, isso a gente não abre mão e jamais vamos abrir mão, para que isso tudo possa chegar ao telespectador brasileiro".

Também participaram da reunião José Alvarenga, coordenador de linha Marrom (áudio e vídeo) da Eletros, e José Marcelo Amaral, diretor de Operações da Record TV.