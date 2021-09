Dia Internacional do Farmacêutico: A importância do profissional no acesso à saúde

O Dia Internacional do Farmacêutico é comemorado em 25 de setembro. A data foi escolhida pelo Conselho da Federação Internacional Farmacêutica no final dos anos 2000, em conferência em Istambul, na Turquia.

Quem não é do mercado pode achar que esse profissional, geralmente de jaleco branco, fica atrás do balcão apenas para gerenciar e orientar o processo de compra de medicamentos da farmácia ou drogaria… errado!

No Brasil, o farmacêutico é multidisciplinar. Além das funções citadas acima, ele atua na saúde em sua totalidade, seja nas atenções primária, secundária ou nas emergências. De acordo com o CFF (Conselho Federal de Farmácia), mais de 220 mil profissionais trabalham em empresas ou estabelecimentos da área em todo o Brasil. Em alguns casos, acaba sendo o primeiro contato da comunidade com a saúde.

E, em tempos de covid-19 e a busca intensa por medicamentos, esse profissional tem sido cada vez mais requisitado. Consequentemente, sua atuação na prevenção, cuidado, suprimento de medicamentos, apoio ao tratamento tem ganhado destaque, em especial devido à construção de um vínculo de atenção e cuidado com o paciente.

Neo Química e sua relação com os farmacêuticos

Com mais de seis décadas de história e mais de 400 produtos em seu portfólio, entre genéricos e similares, a marca tem como desafio fazer mais do que medicamentos, promover relações que auxiliem, acelerem e potencializem a saúde no Brasil. Por isso, acredita no trabalho dos profissionais farmacêuticos que desempenham sua função com amor e respeito, assim como os entrevistados para o documentário.

Feliz Dia Internacional do Farmacêutico a todos aqueles que atuam em farmácias, laboratórios de análises clínicas ou hospitais, auxiliando o acesso à saúde aos brasileiros. Afinal, a saúde de todos é a nossa vocação.

Documentário "Farmacêuticos: histórias de uma vocação"

A Neo Química, uma das principais marcas de medicamentos similares e genéricos do Brasil e que está presente em 96% das farmácias espalhadas pelo país*, contribui para essa nova percepção. A valorização dessa classe pode ser vista no documentário “Farmacêuticos: histórias de uma vocação”.

Lançado em 20 de janeiro de 2021, Dia do Farmacêutico, o filme é um retrato emocional e faz parte da campanha da Neo Química identificada pela #VocaçãoEmCuidar. O documentário está disponível no canal do laboratório no Youtube e na plataforma Neo Pharma, ferramenta de uso exclusivo dos profissionais de farmácia.

Portal Neo Pharma – Capacitação, valorização e experiência

ANeoQuímica conta com uma plataforma voltada exclusivamente para profissionais de farmácia, com cursos profissionalizantes, matériasepodcasts, para auxiliar no desenvolvimento e atualização profissional. Clique aqui e saiba mais!

Neo Química. Sua saúde é nossa vocação

