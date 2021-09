Sete temas de atualidades que podem cair no Enem

Para alcançar uma boa nota no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), é preciso dominar o conteúdo das matérias, mas ir além. Saber o que está acontecendo no país e no mundo é garantia de conseguir responder a diferentes questões. "Para o estudante que tem a expectativa de entrar em uma universidade utilizando a pontuação do Enem, estar por dentro das principais notícias e acontecimentos do mundo é fundamental. Assim, é muito importante que comece a acompanhar grandes jornais, revistas e portais desde o início do ano, fazendo disso um hábito", diz Maria Catarina Bozio, coordenadora da 3ª série do Ensino Médio do Poliedro Colégio. Para facilitar, a professora fez um pequeno resumo dos principais assuntos que estiveram em discussão neste mês de setembro:



Acesso à internet: No Brasil, o acesso à internet é um direito previsto por lei desde 2014, quando foi sancionada a Lei nº 12.956. Atualmente, por se tratar de uma das portas, se não a principal, do acesso à informação, a internet foi considerada pela ONU (Organização das Nações Unidas) um dos direitos intrínsecos ao ser humano. O Enem, por historicamente dialogar com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e com a Constituição Federal, pode apresentar uma discussão sobre a democratização do acesso à internet em relação às condições materiais necessárias para se conectar ao mundo digital, mas ir além disso: é válido lembrar que a conexão ao mundo virtual significa entrar em contato com uma gama infinita de informações e, principalmente no contexto atual, é uma das maneiras de garantir a liberdade de expressão. Por isso, privar o cidadão de se conectar é privá-lo de mais de um direito fundamental. Em uma discussão mais ampla, é importante ressaltar que outras questões ligadas à internet podem ser abordadas pelo Enem, como os impactos da disseminação de notícias falsas na democracia e a necessidade de, na educação básica, haver capacitação para o ensino do uso das ferramentas digitais de forma cidadã, de modo que seja possível a diferenciação entre fatos e opiniões em redes sociais e portais de notícias

Saúde e medicina preventiva: A pandemia de Covid-19 impulsionou temáticas relacionadas aos SUS (Sistema Único de Saúde) e à saúde como um todo. As discussões vão desde a precariedade dos hospitais em algumas regiões do país até a necessidade de um sistema público de saúde para a aplicação de vacinas e cuidados com pacientes acamados. A medicina preventiva pode ser considerada como parte integrante dessa discussão, por estar relacionada, por exemplo, com evitar comorbidades e com qualidade de vida da população como um direito previsto na Constituição

20 anos dos atentados aos EUA e a volta do Talibã ao poder no Afeganistão: Em 2021, completam-se 20 anos dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, nos quais foram derrubadas as torres gêmeas do World Trade Center (WTC). Como consequência, uma coalização liderada pelo governo americano invadiu o Afeganistão. Após 20 anos de ocupação militar, os EUA vêm se retirando do país asiático, o que acabou levando ao retorno do Talibã, grupo aliado àqueles que promoveram os atentados em 2001, ao poder do governo afegão

Educação financeira: A educação financeira é um tema em pauta nas redes sociais há algum tempo. Pode aparecer no Enem de diversas formas, como a necessidade de ensinar às pessoas conceitos básicos de economia para que não se deixem enganar por comportamentos que podem levar ao endividamento e prejudiquem seus projetos de vida como cidadãos. "Vale lembrar que, a partir da aplicação integral da BNCC, com o Novo Ensino Médio, a educação financeira deve ser abordada transversalmente no ensino de todas as faixas etárias em assuntos como taxa de juros, inflação, impostos e aplicações financeiras. Recentemente, foi noticiada uma parceria entre o Ministério da Educação (MEC) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a fim de capacitar professores da educação básica brasileira para um ensino que aborde questões relacionadas com a futura vida financeira dos alunos de diferentes estágios de aprendizado", diz Maria Catarina

População em situação de rua: Notícias recentes indicam um aumento da população em situação de rua no Brasil por causa da crise econômica. A professora lembra que o Enem é uma prova pautada nos Direitos Humanos, que pode abordar o tema considerando que o aumento da população em situação de rua não está apenas relacionado ao contexto atual, mas também a problemas estruturais da sociedade, como a desigualdade social e as falhas na democratização do acesso à educação, assuntos que passam transversalmente por vários dos temas já cobrados até hoje. A temática também tem relevância nacional por suscitar a reflexão sobre as condições de moradia e de saneamento básico como direitos assegurados constitucionalmente no Brasil, mas que não são efetivamente garantidos a toda a população

Fome e pobreza no Brasil: Os problemas políticos e econômicos vêm trazendo um agravamento de uma série de indicadores sociais sobre a população brasileira. O Brasil caiu da sétima para a décima segunda economia do mundo em poucos anos, caiu quatro posições no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e voltou a apresentar tendência de concentração de renda e de aumento do problema da fome