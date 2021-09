Inflação, discurso na ONU e comitiva com covid marcam semana

Durante um discurso de 12 minutos na abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (sem partido), defendeu o tratamento precoce contra a Covid-19 e se disse contrário ao passaporte sanitário da vacina, exigido em alguns estados brasileiros e alguns países do mundo, entre eles em locais dos Estados Unidos, onde Bolsonaro participa do encontro. O presidente brasileiro, no entanto, garantiu que, todos os brasileiros que quiserem, poderão ser vacinados até novembro

Depois de o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ter sido diagnosticado com covid-19, em Nova York, nos Estados Unidos, onde permanece em quarentena, o deputado Eduardo Bolsonaro também teve teste positivo para coronavírus. Eduardo também estava na comitiva brasileira que participou da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

O BC (Banco Central) decidiu elevar a Selic novamente em 1 ponto percentual, para de 5,25% para 6,25%. A quinta elevação seguida leva a taxa básica de juros da economia ao maior patamar desde o fim de 2019 e tem o objetivo de conter a disparada da inflação

Novamente guiada pelos preços dos combustíveis e da conta de luz, a prévia da inflação de preços no Brasil saltou 1,14% nos primeiros 15 dias de setembro. Trata-se da maior variação para o mês desde 1994, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No acumulado dos últimos 12 meses, o índice superou os 10%

As contas de luz de outubro vão receber novamente a bandeira tarifária de escassez hídrica, com cobrança adicional de R$ 14,20 a cada 100 quilowatt-hora consumidos, de acordo com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)

Um homem procurado pela Justiça por participar do ataque a banco em Araraquara, no interior paulista, em que duas pessoas foram usadas como escudo humano em 2020, foi preso pela Polícia Militar na zona norte de São Paulo nesta quinta-feira (23)

O Ministério Público de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (23) que criou uma força-tarefa para investigar a Prevent Senior, no âmbito das revelações feitas por documentos encaminhados à CPI da Covid que apontam diversos crimes da empresa de saúde no tratamento de seus pacientes durante a pandemia

Um estudo realizado por meio de uma parceria entre Prefeitura de São Paulo, o Instituto Butantan, a USP (Universidade de São Paulo) e o Instituto Adolfo Lutz revelou, nesta quarta-feira (22), que foram identificados 573 novos casos da variante delta (linhagem B.1.617.2 e sublinhagens AY) na capital. A prevalência é de 95,2% das amostras

Um adolescente de 15 anos se entregou à Polícia Civil e confessou ter matado Lucas do Valle, neto do narrador Luciano do Valle, com um tiro na cabeça. O jovem esteve no 17º DP (Ipiranga) nesta quarta-feira (22), acompanhado da advogada de defesa e da mãe. Ele alega que o tiro foi acidental





A Polícia Civil de São Paulo prendeu o suspeito de ter matado três pessoas e esfaqueado outras duas em um sítio em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (22). A informação é da Record TV

O governo de São Paulo vai antecipar de 12 para 8 semanas a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer nos 645 municípios do estado. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB), no início da tarde desta quarta-feira (22), em suas redes sociais. A medida entrará em vigor na próxima sexta (24)

Um filhote de Golden Retriever morreu na última terça-feira (14) após embarcar em um voo de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. A dona do cachorro, Gabriela Duque Rasseli, relatou o caso em suas redes sociais e culpou a companhia aérea pela morte do animal. "A Latam assassinou meu cachorro", escreveu

Um porteiro foi assassinado em um ponto de ônibus, na rua Vicente Strichalsky, Pedreira, zona Sul de São Paulo, por volta de 17h20 deste domingo (19). Ricardo Barros Arouche, de 38 anos, estava a caminho do trabalho, quando foi abordado por dois suspeitos que anunciaram o assalto pedindo seu aparelho de celular. Mesmo entregando o telefone, os criminosos atiraram e em seguida fugiram do local

O diretor de tecnologia e disseminação de informações educacionais do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Daniel Miranda Pontes Rogerio, deixou o cargo a dois meses da aplicação do Enem Digital (Exame Nacional do Ensino Médio). As provas estão previstas para serem aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro

Por 60 votos a 14, o Senado aprovou na terça-feira (21), em segundo turno, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que autoriza o descumprimento dos gastos públicos mínimos com educação nos anos de 2020 e 2021. O projeto já havia sido aprovada em primeiro turno no dia 15 de setembro e agora segue para apreciação da Câmara dos Deputados

Programa do MEC investirá para aproximar famílias e escolas. As escolas atendidas terão, como missão, conduzir projetos que aproximem as famílias dos alunos dos estabelecimentos de ensino, melhorando, com isso, o rendimento dos estudantes. Em 2019, escolas que atuaram para envolver os responsáveis pelos alunos nas atividades escolares tiveram um rendimento médio de 0,6 a mais que as outras na nota do Ideb das séries iniciais do ensino fundamental

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou o resultado final das provas de habilidades clínicas do Revalida (Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira) 2020

O vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, no arquipélago das Canárias, entrou em erupção no último domingo (19) após dias de intensa vigilância devido à sua atividade sísmica, anunciaram as autoridades locais. Na última quinta-feira (23) a lava lançada pelo vulcão já cobria mais de 166 hectares e havia destruído 350 imóveis, segundo dados divulgados por autoridades espanholas



Uma série de ataques do Estado Islâmico no Afeganistão, no último final de semana, deixou seis mortos e dezenas de feridos, afirmou o governo talibã afegão. Autoridades locais informaram que suspeitos de ligação com as explosões e com o grupo terrorista Estado Islâmico foram presos nos dias seguintes após o ataque

A visita do presidente Jair Bolsonaro a Nova York para a 76ª Assembleia Geral da ONU foi cercada de provocações do prefeito da cidade, Bill de Blasio. Além de pedir para que o governante brasileiro não fosse aos Estados Unidos sem se vacinar, de Blasio ironizou Bolsonaro no Twitter enviando os locais de imunização contra o novo coronavírus em Nova York

Em discurso na Assembleia Geral da ONU, na última terça-feira (21), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o militarismo não combaterá a covid-19. "A resposta militar não será a solução para todos os problemas do mundo. Veja, por exemplo, a covid-19, que está sendo combatida pela ciência", pontuou

O uso de máscaras ao ar livre deixará de ser obrigatório na Argentina a partir de 1º de outubro, anunciou o governo na última terça-feira (21) no âmbito de uma grande flexibilização das restrições sanitárias impostas pela pandemia da covid-19. Entre as medidas anunciadas, está a reabertura gradual das fronteiras

Seis dias depois do início da crise dos submarinos, Joe Biden e Emmanuel Macron anunciaram "compromissos" para reconstruir a confiança entre os governos dos Estados Unidos e da França, ao mesmo tempo em que o presidente norte-americano reconheceu que "consultas prévias" teriam evitado as tensões

Um homem atacou, na tarde da última quinta-feira (23), um mercado e deixou uma pessoa morta e outras 12 feridas, na cidade de Collierville, no Tennessee, Estados Unidos. Segundo o New York Times, após atirar contra os clientes do local, o sujeito — que não teve a identidade divulgada — tirou a própria vida



O Haiti informou na quinta-feira (23) que os Estados Unidos deportaram 1.314 migrantes haitianos que estavam na fronteira americana com o México. No mesmo dia, o enviado especial dos EUA ao Haiti renunciou ao cargo pelas condições "desumanas" que os norte-americanos têm tratado o assunto

Os restos mortais de oito pessoas, com aproximadamente 800 anos de idade e enterrados com alimentos e instrumentos musicais em uma mesma câmara funerária, foram encontrados ao sul de Lima, no Peru, durante a instalação de dutos de gás natural, informou na quarta-feira (22) uma pesquisadora



A família de Chloe Clem, de 10 anos, decidiu leiloar o print que consagrou a menina para a internet mundial. A pequena protagonizou um dos memes mais compartilhados da história, que pode ser levado para casa com lances inicias em 15 mil dólares (aproximadamente R$ 80 mil)