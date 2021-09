Entenda os benefícios da prática de esportes para a saúde

A prática de esportes e exercícios físicos melhoram a qualidade de vida e ajudam a prevenir ou combater a obesidade, diabetes, hipertensão e até depressão. Entretanto, mesmo sabendo de todos os benefícios, o hábito dos exercícios ainda é deixado de lado por muitas pessoas

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas no mundo com aumento da atividade física. Ainda segundo a organização, 25% dos adultos e quatro em cada cinco adolescentes em todo planeta não praticam exercício físico suficiente.

No Brasil, 44,8% da população não realiza o mínimo de atividade física recomendado pela OMS. Segundo o Ministério da Saúde, a estimativa é de que o sedentarismo seja responsável por 15% das internações no Sistema Único de Saúde (SUS).

Para mudar esse panorama universal, em novembro de 2020 a OMS anunciou novas linhas orientadoras para a área. Desde então, a organização recomenda que a atividade física seja praticada em qualquer idade.

Em relação às crianças e adolescentes, a OMS orienta uma hora por dia de atividade física. Na fase adulta, é aconselhado praticar pelo menos de duas horas e meia a cinco horas semanais de atividade aeróbica de forma moderada ou de alta intensidade. A partir dos 40 anos de idade, é mandatório passar por uma avaliação médica antes de iniciar a prática esportiva. Já na faixa etária dos 65 anos ou mais, é importante incluir na rotina diária atividades que estimulem o equilíbrio, a coordenação motora e o fortalecimento muscular para prevenir quedas e melhorar a condição física.

Lembre-se de respeitar sua condição física e de saúde, bem como buscar um profissional de educação física e seu médico sempre que necessário.

Guia de estímulo à prática de atividade física

Em junho deste ano, o Ministério da Saúde lançou um guia para estimular a população a praticar atividades físicas. Dividido em oito capítulos, o material orienta a prática em diversas situações, para diferentes grupos sociais e faixas etárias, com recomendações sobre quantidade, intensidade e exemplos de atividades.

Benefícios do esporte para a saúde

Na prevenção

? Reduz a tensão arterial e o colesterol

? Aumenta a energia corporal

? Melhora a qualidade do sono

? Ajuda a aumentar a massa muscular

? Controla o nível de estresse

No Tratamento

? Contra a hipertensão

? Contra cardiopatias

Como deixar o sedentarismo de lado

É normal que a correria do dia a dia desmotive a prática de esportes ou atividades físicas, mas com hábitos regulares e estímulos simples, é possível transformar a motivação.

1. Antes de praticar esportes, realize exames para saber se sua saúde está em dia

2. Pratique uma modalidade esportiva ou exercício físico que te dê prazer

3. Comece devagar e vá aumentando a intensidade com o passar do tempo; consulte um profissional para dicas e evitando lesões

4. Use roupas e calçado adequados

5. Alongue-se antes e depois da atividade

6. Hidrate-se antes, durante e depois dos exercícios

7. Em caso de desconfortos ou lesões, consulte um médico

Publicidade:

Leia mais: Apoio ao esporte é um dos N motivos para escolher a Neo Química

Neo Química. Sua saúde é nossa vocação

Referências consultadas:

OMS divulga guia para combater sedentarismo, que mata até 5 milhões por ano. Nações Unidas, ONU News, Saúde. [online]. Acesso em: setembro, 2021.

Lançado o primeiro guia para promoção de atividade física no país. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Brasil. [online]. Acesso em: setembro, 2021.

Guia de Atividade Física para a População Brasileira [recurso eletrônico]. Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Acesso em: setembro, 2021.