Brasileiro é detido no aeroporto de Moçambique com 4,2 Kg de cocaína

Um brasileiro foi detido no aeroporto internacional de Maputo, em Moçambique, ao desembarcar com 4.2kg de cocaína escondida na mala.

Gilson, de 36 anos, levava um pacote de balas dentro da bagagem que, na verdade, escodida a droga embrulhada nos papéis do doce para tentar enganar a polícia.

Ele era de Tabatiga, no Amazonas, e embarcou em São Paulo, com escala em Doha, no Qatar, e com destino final o país africano.

Segundo as autoridades moçambicanas, o brasileiro disse que não sabia que carregava a droga e argumentou que um amigo pediu para que ele levasse os doces como um presente para a mãe.

A polícia de Maputo afirma estar atenta a esse tipo de crime e que foi alertada pelo serviço aduaneiro do Brasil sobre a chegada de um passageiro que estaria levando drogas para o país.

Casos de tráfico internacional não são incomuns no aeroporto de Moçambique. Segundo as autoridades, esta foi a quarta apreensão de drogas nos últimos dias.