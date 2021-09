Limite de transferência noturna do Pix começa a valer em 4 de outubro

O limite de R$ 1 mil nas transferências noturnas, entre 20h e 6h, realizadas por meio do Pix entrará em vigor a partir de 4 de outrubro. A medida faz parte de resolução aprovada pelo BC (Banco Central) nesta quinta-feira (23) para prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento.

O limite de transferências noturnas poerá ser alterado a pedido do cliente, formalizado nos canais de atendimento eletrônicos, porém a instituição deverá estabelecer prazo mínimo de 24 horas para a efetivação do aumento.

A medidas haviam sido anunciadas em 27 de agosto. Segundo o BC, as açõeses relacionadas ao estabelecimento de limites na prestação de serviços deverão ser implementadas até 4 de outubro.

Resolução aprovada pela autarquia também estabeleceu também que até 16 de novembro as instituições devem passar a elaborar relatórios mensais com a compilação dos registros diários de ocorrências de fraudes ou de tentativas de fraudes na prestação dos serviços de pagamento e das medidas corretivas adotadas.

Esses relatórios deverão ser encaminhados aos comitês de auditoria e de risco, à auditoria interna, à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, se houver.

As novas medidas para aumentar a segurança dos serviços de pagamento vêm após uma série de notícias a respeito do crescimento de crimes, incluindo sequestros relâmpagos, após o advento do Pix, que permite transferências imediatas feitas nos sete dias da semana e a qualquer horário.