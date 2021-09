Twitter anuncia novidades sobre monetização e cria comunidades

O Twitter anunciou, nesta quinta-feira (23), novas funcionalidades para dar aos usuários novas formas de participar de conversas públicas, para oferecer mais seguras na rede social e para monetizar conteúdos na plataforma.

Comunidades

“Estamos muito animados para lançar comunidades que ajudem todos a conversarem sobre seus interesses específicos. É importante saber que elas permitirão que o usuário defina suas próprias normas, para além das regras do Twitter”, explicou Christine Su, líder de produtos para conversas seguras, durante evento exclusivo para jornalistas.

“A novidade é sobre construir sua própria cultura e permitir que essa conversa se aprofunde, além de criar discussões em que as pessoas se sintam confortáveis de participar em um espaço público”, completou.

O administrador de uma Comunidade será responsável por escolher um foco, criar regras e convidar pessoas que compartilham o mesmo interesse. Além disso, para que possa manter as conversas seguras, terá também a opção de convidar outras pessoas para moderar o grupo, definindo o tom das conversas .

Neste primeiro momento, as Comunidades só poderão ser administradas ou moderadas por contas que fazem postagens em inglês. Qualquer pessoa no Twitter poderá ser convidada a participar de uma Comunidade e contará com a opção “traduzir Tweet” do serviço para acompanhar a conversa.

Para o experimento, as Comunidades que já estão disponíveis são em torno de conversas populares no Twitter, como cachorros, clima, tênis, cuidados com a pele e astrologia. Por enquanto, a criação de Comunidades é limitada e é preciso ser convidado por um membro para participar de uma.

Espaços

O Twitter irá incluir gravações e repetições para que as pessoas possam acompanhar as conversas dos Espaços depois que elas acontecem. A descorbeta desse conteúdo também será mais fácil e os anfitriões poderão estabelecer valores e tamanho de audiência, além de serem recompensados pelas experiências que criam.

Super Follows

A novidade é uma nova maneira de as pessoas se remunerarem ao compartilhar conteúdo exclusivo para seguidores no Twitter que assinarem esse serviço. Com o Super Follows, as pessoas podem criar um novo patamar de interação com sua audiência mais fiel e engajada - e tudo isso ganhando dinheiro.

A possibilidade de criar conteúdos dentro do programa Super Follows é destinada a pessoas que trazem perspectivas e particularidades únicas ao Twitter, contribuindo para provocar conversas públicas de interesse da comunidade - isso vale para ativistas, jornalistas, músicos, curadores de conteúdo, escritores, gamers, fãs de astrologia, especialistas em moda e beleza, e muito mais. Todos os dias, seus Tweets, Espaços, fotos e vídeos reverberam na audiência e criam conversas relevantes, divertidas e curiosas no Twitter.

Pelo Super Follows, as pessoas podem definir uma assinatura mensal de 2,99 dólares, 4,99 dólares ou 9,99 dólares por mês, valores entre R$ 16 e R$ 52, para monetizar conteúdo extra para seus seguidores mais engajados no Twitter. E, assim, os seguidores que optarem pela assinatura obterão acesso especial às conversas exclusivas das suas contas favoritas.

A função de ser um criador de conteúdos especiais oferecidos via assinatura está habilitada, por enquanto, apenas para algumas contas nos Estados Unidos que se inscreveram para testá-la. Já a possibilidade de assinatura para ser um seguidor com acesso a conteúdos especiais começa hoje a ser disponibilizada globalmente aos poucos, ficando habilitada em todos os mercados ao redor do mundo no decorrer das próximas semanas - por enquanto para o sistema operacional iOS, mas em breve também para Android e via twitter.com.

Bonificações

O Twitter passa a disponibilizar para todos os usuários as chamadas Bonificações, uma maneira de enviar dinheiro para pessoas e organizações a partir de um botão disponível na página de perfil dos destinatários. A funcionalidade, testada desde maio com um grupo de contas dos EUA, agora poderá ser utilizada no Brasil via PicPay.

Além dos serviços atualmente habilitados, as pessoas em El Salvador e nos EUA (exceto Havaí e Nova York) também podem enviar Bonificações com Bitcoin usando o Strike – um aplicativo de pagamentos desenvolvido na Lightning Network que permite enviar e receber Bitcoin com pagamentos instantâneos e gratuitos em todo o mundo. A opção ainda não está disponível no Brasil.

Modo de Segurança

O novo recurso existe para bloquear automaticamente contas semelhantes às que o usuário já bloqueou. A novidade está sendo testada com um pequeno grupo no iOS, Android e Twitter.com, começando com contas que têm as configurações habilitadas em inglês.

Em breve, a plataforma também irá testar um novo aviso para alertar as pessoas antes que entrem em uma conversa potencialmente "acalorada".

O Twitter também irá explorar novas maneiras para que as pessoas filtrem discursos indesejados em suas respostas - evitando xingamentos ou emojis direcionados.