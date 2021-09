SME oferece formação sobre Novo Ensino Médio para professores

A SME (Secretaria Municipal de Educação) de São Paulo oferece formação sobre o Novo Ensino Médio para professores. As inscrições são para o curso "Currículo da Cidade - Ensino Médio) e são oferecidos pelo Núcleo Técnico de Currículo da SME.

Os professores que atuam no curso normal de nível médio devem realizar as inscrições até às 12h (meio-dia) desta quarta-feira (23) no site. Ao todo são 240 vagas com carga horaria total de 50 horas, sendo 30 horas a distância e 20 horas em aulas síncronas.

O objetivo é falar dos Itinerários Formativos, por meio das potencialidades e possibilidades pedagógicas, além de formar os docentes para que atuem de maneira integrada e interdisciplinar. A formação tem início na próxima segunda-feira (27) e termina em 12 de novembro de 2021.

O primeiro curso neste sentido foi realizado entre os meses de julho e agosto, com 13 turmas, uma para cada componente curricular.