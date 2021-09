Astronauta tira foto da erupção nas Ilhas Canárias vista do espaço 

O astronauta francês Thomas Pesquet conseguiu fotografar a erupção do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, do espaço e compartilhou o registro impressionante em sua conta no Twitter.

"O vulcão de #LaPalma em erupção. O brilho alaranjado da lava, em contraste com a escuridão do Oceano Atlântico, é ainda mais impressionante. O brilho da lava parece muito próximo ao brilho das luzes da cidade.#MissionAlpha", escreveu o astronauta na postagem.

El volcán de #LaPalma en erupción. El resplandor anaranjado de la lava, en contraste con la negrura del océano Atlántico, resulta aún más impresionante. El brillo de la lava parece demasiado cercano al resplandor de las luces de la ciudad. #MissionAlpha pic.twitter.com/ztEPr1ypqM — Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 22, 2021

O vulcão entrou em erupção no último domingo (19) após ficar 50 anos adormecido. Inicialmente, houve receio que a força da atividade vulcânica poderia até causar um tsunami e chegaria até o Brasil, mas especialistas no assunto descartaram essa possibilidade.

O rio de lava que cruza a Ilha há dias destruiu centenas de casas e obrigou milhares de pessoas a serem levadas para um local seguro, mas não foi registada nenhuma vítima fatal.

Pesquet faz parte da missão Alpha e está na Estação Espacial na órbita da Terra desde abril deste ano. Ele é muito ativo nas redes sociais e aproveita o pouco tempo livre no espaço e a posição privilegiada para fotografar.

Além de apontar suas lentes para o espaço, ele também costuma fazer cliques de diversas regiões do planeta e também de alguns fenômenos como a Aurora Boreal.



