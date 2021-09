Da formação à erupção: veja 7 curiosidades sobre os vulcões

A repercussão da erupção do vulcão Cumbre Vieja, nas ilhas Canárias, território que pertence à Espanha, despertou algumas curiosidades a respeito dos vulcões. Veja como foram formados, como ocorre uma erupção e saiba quais são as regiões famosas pela presença dessas estruturas

*Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques

Os vulcões são aberturas na crosta terrestre formadas pelo choque das placas tectônicas. O movimento convergente, ou seja de choque, entre elas deram origem a dobras na crosta, que posteriormente formarão as ilhas vulcânicas nas zonas de limite entre as placas há milhões de anos

Como acontece a erupção?

De acordo com Ricardo Meirelles Piazza, professor do Departamento de Oceanografia do Instituto de Geociências da UFBA (Universidade Federal da Bahia), quando as placas tectônicas que dão origem aos vulcões movimentam-se, o magma armazenado nas câmaras magmáticas, tende a subir para ser expelido e atingir a superfície

Do que é formada a lava?

"A lava é o nome que se dá ao magma após ele ser expelido. Ela é composta por minerais e metais, como ferro e magnésio, que encontram-se no manto terrestre", destaca o docente da UFBA

O especialista completa afirmando que a lava pode alcançar temperaturas próximas a 1.000 °C e que esse material faz parte da reciclagem interna natural do planeta

Gases expelidos pelos vulcões

Além da lava e das cinzas, as erupções vulcânicas também são caracterizadas por expelirem cinzas e gases extremamente tóxicos, afirma o professor. Enxofre, metano, monóxido e dióxido de carbono e ácido clorídrico são algumas das substâncias gasosas resultantes em uma erupções

O vulcão mais ativo do mundo

Diversas pesquisas apontam que o Kilauea, localizado no Havaí, é o vulcão mais ativo do mundo. Ele surgiu entre 300 mil e 600 mil anos atrás e encontra-se em atividade desde 1983

Qual o maior vulcão do mundo?

Dois vulcões disputam o posto de maior do mundo. Até pouco tempo esse título pertencia ao Mouna Loa, localizado no Havaí, mas um estudo publicado em 2020 deu a liderança desse ranking ao Puhahonu, que também encontra-se no arquipélogo vulcânico norte-americano

O Puhahonu tem cerca de 150 mil quilômetros cúbicos de rochas e 4.500 metros de altura, enquanto o Mouna Loa tem 83 mil quilômetros cúbicos e alcança uma altitude de 4.169 metros

O Círculo de Fogo do Pacífico

Tanto o Kilauea como o Mouna Loa e o Puhahonu estão localizados no Círculo de Fogo do Pacífico, região conhecida por abrigar a maioria dos vulcões do mundo

"As extremidades da placa tectônica do Pacífico, uma das maiores do mundo, está localizada no Círculo de Fogo. Ela se choca frequentemente com outras placas menores e, por conta disso, há a formação de tantos vulcões nesse local”, ressalta o docente da UFBA