Bragantino vence Libertad e fica perto da final da Copa Sul-Americana

O Red Bull Bragantino está perto de uma histórica e inédita final internacional. Nesta quarta-feira (22), o Massa Bruta derrotou o Libertad (Paraguai) por 2 a 0 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no jogo de ida do confronto pela semifinal da Copa Sul-Americana.

????????????????? A noite foi do @RedBullBraga! Ytalo e Artur deram a vitória por 2-0 sobre o @Libertad_Guma no jogo de ida da semifinal da CONMEBOL #Sudamericana, em Bragança.



???? A partida de volta será no dia 29/9, em Assunção, quando sairá o primeiro finalista!#GrandeConquista pic.twitter.com/lyWZmPty8S — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) September 23, 2021

O duelo de volta será na próxima quarta-feira (29), às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). Os brasileiros se classificam mesmo se perderem por um gol de diferença. Se o time paulista balançar as redes fora de casa, avança se for derrotado por até dois gols de saldo.

Quem seguir adiante, pega na final o vencedor do confronto entre Athletico-PR e Peñarol (Uruguai). O primeiro jogo será nesta quinta-feira (23), às 21h30, no estádio Campeón del Siglo, na capital uruguaia Montevidéu. A partida de volta está marcada para quinta-feira que vem (30), no mesmo horário, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Foi a primeira vez que Nabizão recebeu público desde o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Foram disponibilizados 2,5 mil ingressos a sócios-torcedores do Bragantino, que tiveram de levar comprovante de vacinação ou resultado negativo do teste PCR. O estádio recebeu 1.203 espectadores nesta quarta-feira.

O Libertad até causou o primeiro susto aos 13 minutos, em cabeçada do zagueiro Diego Viera que passou rente à meta do goleiro Cleiton. Mas quem balançou as redes foi o Bragantino. Aos 29 minutos, Artur fez bela jogada individual pela esquerda e cruzou na segunda trave para o também atacante Ytalo cabecear para o gol. Mesmo sem criar mais lances de perigo, o clube paulista teve o controle das ações e manteve a vantagem até o intervalo.

????? Ytalo deu asas para o @RedBullBraga nas semifinais da CONMEBOL #Sudamericana! O Massa Bruta foi para o intervalo vencendo o @Libertad_Guma por 1-0.#GrandeConquista pic.twitter.com/shO1WNSTis — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) September 22, 2021

Aos três minutos do segundo tempo, Artur finalizou na área e acertou o braço do lateral Leonel Vangioni. A arbitragem deu pênalti, que o próprio atacante converteu. A equipe paraguaia subiu as linhas para diminuir o prejuízo, mas cedeu espaços para o Bragantino contra-atacar. Nos acréscimos, o lateral Luan Cândido aproveitou rebote do goleiro Martín Silva e mandou para as redes. Seria o terceiro dos paulistas, mas o lance foi anulado, com auxílio da arbitragem de vídeo (VAR), pela bola ter desviado no árbitro no meio do lance.

O Bragantino volta a campo neste domingo (26), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta encara o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada do torneio nacional, onde ocupa o quinto lugar.