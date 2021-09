Ministério envia 22,4 milhões de vacinas a estados em uma semana

O PNI (Programa Nacional de Imunizações) concluiu na terça-feira (21) o envio de 22,4 milhões de doses de vacinas contra covid-19 aos estados e ao Distrito Federal, após uma semana de remessas.

Segundo o Ministério da Saúde, este quantitativo será usado para novas etapas da campanha de vacinação, como a dose de reforço e a redução do intervalo da Pfizer de 12 para 8 semanas.

Ao todo são 16,1 milhões de doses da Janssen, 11,6 milhões da Pfizer/BioNTech, 6,4 milhões da CoronaVac e 4,4 milhões da AstraZeneca/Fiocruz.

Veja abaixo quantas doses cada unidade da federação recebeu

Acre: 152,9 mil doses

Alagoas: 317 mil doses

Amazonas: 392,2 mil doses

Amapá: 107,7 mil doses

Bahia: 1,3 milhão de doses

Ceará: 815,4 mil doses

Distrito Federal: 392,3 mil doses

Espírito Santo: 548,7 mil doses

Goiás: 723,3 mil doses

Maranhão: 567,5 mil doses

Minas Gerais: 2,2 milhões

Mato Grosso do Sul: 362,5 mil doses

Mato Grosso: 407 mil doses

Pará: 815,2 mil doses

Paraíba: 390,2 mil doses

Pernambuco: 901,5 mil doses

Piauí: 316,3 mil doses

Paraná: 1,2 milhão de doses

Rio de Janeiro: 1,8 milhão de doses

Rio Grande do Norte: 336,8 mil doses

Rondônia: 187,3 mil doses

Roraima: 73,8 mil doses

Rio Grande do Sul: 1,3 milhão de doses

Santa Catarina: 875,3 mil doses

Rio de Janeiro: 1,8 milhão de doses

Sergipe: 265,2 mil doses

São Paulo: 5,2 milhões de doses

Tocantins: 164,5 mil doses

Na semana passada, o Ministério da Saúde concluiu o envio de vacinas suficientes para concluir aplicação da primeira dose em aproximadamente 15 milhões de adultos.

A vacinação de adolescentes sem comorbidades segue na maioria dos estados, após o STF (Supremo Tribunal Federal) definir que a decisão cabe aos gestores, ainda que pese uma recomendação do ministério para restringir a imunização somente aos que tenham doenças pré-existentes que possam agravar quadros de covid-19.