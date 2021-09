Para o escultor egípcio Ibrahim Belal, o lápis é mais do que uma simples ferramenta. Com o auxílio de uma lâmina afiada e um pincel, o artista cria esculturas em miniaturas de marcos faraônicos e egípcios na ponta do grafite e sonha em abrir um dos primeiros museus de esculturas em miniatura do Oriente Médio.