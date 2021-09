Projeto educacional reúne estudantes brasileiros e americanos

A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) Indaiatuba, localizada no interior do estado de São Paulo em parceria com a DePaul University de Chicago (EUA) iniciaram o PCI (Projeto de Colaboração Internacional) com estudantes universitários.

O objetivo é fazer os alunos do curso superior de tecnologia de Comercio Exterior e do MBA de Gestão de Negócios Internacionais, pesquisarem modelos de negócios viáveis e mercados potenciais para que empresas de Indaiatuba possam expandir as operações no exterior.

A iniciativa conta com o apoio da prefeitura local que selecionou seis companhias da cidade para participar de um programa piloto. Os participantes selecionados foram: BR Goods, NTI Equipamentos, Rute Falco, Serthi Hidráulica, Sollenan Comércio e VM Espátulas. As turmas da Fatec estão divididas em grupos que mesclam estudantes dos dois países para desenvolverem um estudo diagnóstico sobre os produtos e demandas de cada empresa.

Com orientação do coordenador do curso, Ricardo Nóbrega, as turmas da Fatec e da universidade americana se reúnem em plataformas digitais para desenvolver estudos sobre como empresas brasileiras podem competir no mercado externo. A Fatec de Indaiatuba desenvolve parcerias também com a Amsterdam University of Applied Science, Eastern Oregon University, Instituto Politécnico de Viseu e Universidad Nacional de Salta.

Os Projetos Colaborativos Internacionais são desenvolvidos pela Unidade do Ensino Superior de Graduação, com parceiros internacionais para proporcionar aos estudantes das Fatecs experiências interculturais e competências linguísticas, além do desenvolvimento de habilidades para o trabalho em equipe.