Não tem ideia do tema da redação do Enem 2021? Saiba o que fazer

A pouco mais de dois meses para a aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021, muitos estudantes já estão na reta final dos estudos. Quem acompanha o R7 Ensina já esta por dentro tudo, inclusive das dicas para escrever uma boa redação. Mas, se na hora H der o famoso "branco" na produção de texto?

A professora de redação Letícia Flores do Stoodi sugere caminhos aos participantes caso se deparem com um tema não familiarizado. Veja as dicas para tirar o tema de letra e produzir um bom texto.

Segundo a professora, é fundamental destacar que os participantes estejam focados nas habilidades de desenvolvimento do pensamento crítico. “Entender e conhecer sobre os mais diversos temas é importante também, mas ainda assim não é garantia que você possa se sair bem na redação”, explica. — A habilidade do pensamento crítico é trabalhada através da leitura de livros, portais de notíciais, jornais e muitas outros.

Enem: como ter uma redação nota 1.000

Letícia chama atenção para que a leitura seja acompanhada de interpretação textual. “O foco da interpretação não pode ser deixado de lado nesta etapa, tanto para as questões quanto para a proposta de redação”, diz. “Embora não possamos adivinhar qual o tema proposto para esta edição, nós sabemos que sempre será um assunto atual e que estará relacionado a uma problemática vivida pela sociedade”, completa.

A prova de redação do Enem requer do participante uma proposta de intervenção. “O aluno já conhece a estrutura de texto e as habilidades (interpretação e pensamento crítico), mesmo o participante não tendo afinidade quanto ao tema proposto, o estudante terá mais facilidade para escrever a redação com o repertório cultural mais produtivo”.

Outra dica sugerida pela professora é que durante a proposta de intervenção o participante se coloque como cidadão. “Usar está linha de raciocínio pode ajudá-lo a trazer uma proposta mais direta e simplificada durante o desenvolvimento do texto”, conclui.

Mas se ainda assim tiver dúvidas conheça os nossos palpites para os temas da redação do Enem 2021.

O professor de Letras e coordenador do SAS (Plataforma de Educação), Vinícius Beltrão, listou algumas dicas para facilitar o estudante durante a produção textual. Confira:

- Leia os textos motivadores com atenção.

- Conheça o gênero cobrado na prova.

- Tenha atenção ao tamanho da redação.

- Revise as regras gramaticais.

- Deixe o título por último.

“O tema é surpresa, mas o treino constante vai deixar o jovem mais confiante e preparado para abordar qualquer assunto. Entender o que os avaliadores esperam do texto, conhecendo detalhadamente o edital, é fundamental também”, explica o professor. "Procure organizar o texto em quatro ou cinco parágrafos: introdução — tese, dois ou três de argumentação — desenvolvimento e o último para a conclusão — proposta.", avalia.

Para o professor é importante refletir com a leitura dos textos de apoio e a partir daí desenvolver o raciocínio, tomando cuidado para não copiar ou parafrasear nenhum trecho, pois poderá acarretar em anulação. Outro ponto de destaque é o título: na redação do Enem é opcional. "Não sofra tentando escolher o título primeiro. Além de perder um tempo precioso, você pode se limitar no desenvolvimento do texto”, conclui o coordenador do SAS.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Karla Dunder