Você e o Doutor: Novidades da medicina na área de doenças raras

Neste episódio, o médico Antonio Sproesser fala sobre a importância da ampliação do teste do pezinho no SUS (Sistema Único de Saúde), que de 6 doenças raras vai detectar 53, e também sobre a implementação do remédio que trata a causa da fibrose cística, uma das enfermidades detectadas por esse exame.

O teste do pezinho consiste na coleta de gotas de sangue dos pés do recém-nascido, ainda na maternidade, entre o terceiro e o quinto dia de vida. Esse exame ajuda a diagnosticar doenças genéticas e metabólicas. "Quando mais cedo identifica, pode tratar ao longo da vida da criança para ter qualidade de vida", diz Sproesser.

Neste episódio, o médico ainda explica como funcionam os moduladores CFTR, incorporado pelo SUS para o tratamento da fibrose cística. Essa doença provoca grande produção de muco que afeta sistema respiratório e o pâncreas, levando a uma sobrevida de 15 anos. "Setembro roxo é o mês da fibrose cística", lembra o médico. "A ampliação do teste e a implementação do remédio são avanços que temos que difundir", completa.

Ouça o podcast: