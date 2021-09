Passagens para novos voos em Santa Catarina estão à venda

Estão à venda as passagens para os novos voos disponíveis em Santa Catarina. As novas linhas que passam a operar a partir do dia 27 de setembro irão conectar regiões importantes entre si e com a Capital. Também marcam a retomada da operação comercial regular em três aeroportos: Carlos Alberto da Costa Neves, de Caçador, Regional do Planalto Serrano, em Correia Pinto, e Hélio Wassun, em São Miguel do Oeste.

“É um novo momento para a aviação em Santa Catarina, são novos rumos para a conexão entre as regiões, levando mais desenvolvimento para todos, com conforto e comodidade. O Governo do Estado está encurtando distâncias entre os catarinenses”, comemora o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

As novas rotas serão operadas pela empresa Aerosul e as vendas são feitas no site www.aerosul.com.br.

Investimentos

Os avanços são reflexo da política de incentivo à aviação regional em Santa Catarina. O Aeroporto do Planalto Serrano estava inoperante e o de Jaguaruna prestes a fechar, em 2019. “O retorno das empresas só demonstra que o Governo do Estado está no rumo certo ao investir na aviação regional”, avalia o secretário.

Confira trechos e horários:

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

