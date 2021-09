Helicóptero da Nasa tira fotografia de monte rochoso em Marte

Um voo do helicóptero Ingenuity da Nasa rendeu algumas fotos inéditas da superfície de Marte. As imagens do equipamento da agência espacial norte-americana mostram um monte coberto de rochas.



Essa viagem do Ingenuity foi realizada a 8 metros de altitude, um pouco mais baixa do que voos anteriores do dispositivo da Nasa. As fotos foram tiradas enquanto o dispositivo estava a 5 metros de distância do local.



A região, foi denominada pelos cientistas da agência norte-americana como Faillefeu, em referência a uma abadia medieval localizada nos alpes franceses. O helicóptero capturou imagens coloridas e muito nítidas do local enquanto realizava o 13° voo no planeta vermelho.

As fotografias revelam que o monte tem, aproximadamente, 10 metros de largura e é cercado por rochas. As fotos mostram também o cume de uma colina que tem cerca de 900 metros de largura.

Também foi criada uma foto em 3D do local, que pode melhor visualizada com o uso de óculos específicos. De acordo com um comunicado divulgado pela Nasa, ela foi criada por meio de uma combinação de outras duas fotografias feitas do monte.

O Ingenuity pousou em Marte em fevereiro deste ano e realizou o seu primeiro voo autônomo em abril. O objetivo dele no planeta vermelho é investigar a superfície do local e buscar por registros de vida antiga.