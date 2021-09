Conheça 10 lesões comuns na prática de atividades físicas

Lesões físicas não fazem parte apenas da rotina de atletas profissionais de alto rendimento. Esportistas amadores, aqueles que praticam academia, batem uma bola com os amigos no fim de semana ou fazem aquela corridinha básica, por exemplo, também estão sujeitos a sofrerem lesões de baixa ou alta gravidade.

Tais lesões podem acontecer por distração, falta de orientação, preparo físico ou até sobrecarga durante a prática de exercícios, e quando elas acontecem, a consulta ao médico é fundamental, evitando assim que lesões que não receberam o tratamento correto ou mal curadas evoluam para casos mais sérios, podendo até mesmo levar à cirurgia.

As 10 lesões mais comuns no esporte

1 - Contusão

É uma das lesões mais comuns para quem pratica atividade física. Ela ocorre em áreas onde há músculos, tendões ou ligamentos articulares que sofram forte impacto. Na maioria dos casos não é grave e é tratada como repouso e aplicação de bolsa de gelo. Quem pratica esportes de contato, como futebol, artes marciais ou skate, por exemplo, sabe bem o que é uma contusão.

2 - Distensão muscular

É o popular estiramento muscular. Essa lesão acontece quando o músculo do membro usado estica demais e há a quebra de fibras. A distensão muscular costuma estar associada ao esforço excessivo ou forte, como na arrancada em corrida, por exemplo.

Existem vários tipos de tratamento para diminuição da dor, inchaço, desconforto e recuperação total, como aplicação de gelo, repouso e uso de analgésicos e anti-inflamatórios. É possível também que o médico recomende sessões de fisioterapia. Para evitar a distensão muscular, realize alongamentos e evite exercícios que estão além do seu condicionamento.

3 - Cãibras

A cãibra é um desconforto momentâneo comum em quem pratica esportes. Ela ocorre quando há contração involuntária dos músculos durante uma atividade física intensa. O principal sinal é a tradicional fisgada no músculo e dor intensa na região. Para não sofrer com cãibras, é importante se hidratar para repor sais minerais. Se você não está acostumado com uma atividade física intensa, pegue leve.

4 - Fraturas

Em casos mais graves, como quedas ou outros acidentes durante os exercícios, as fraturas podem acontecer. Quando há ruptura parcial ou total do osso, é necessária a imobilização do membro quebrado. Em casos de fraturas sérias, a pessoa passa por cirurgia para a colocação de placas e parafusos.

5 - Luxação

Acontece quando a articulação sai da posição anatômica correta, seja por queda ou por receber forte impacto na região. Dolorosa, pode ocorrer em ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo, pés e dedos, por exemplo.

Esse tipo de lesão exige manobras para que a articulação volte ao lugar correto. Entretanto, a prática deve ser feita por um especialista ortopédico. Caso contrário, pode piorar o quadro clínico. Além disso, é recomendado também o uso de medicamentos para alívio da dor.

6 - Entorse

A torção ou entorse do tornozelo é uma lesão muito comum e é caracterizada pelo alongamento ou rompimento dos ligamentos. Geralmente acontece quando pisamos em falso, como em um buraco ou degrau, por exemplo, fazendo com que o pé gire para dentro por conta do peso do corpo, comprometendo os ligamentos do lado de fora.

Somente um médico pode avaliar o grau da entorse para determinar se há ou não necessidade de imobilizar o tornozelo. Em casos de entorses mais leves, o mais comum é evitar o contato do pé com o chão e fazer compressa com gelo para diminuir inchaço e aliviar a dor.

7 - Tendinite

Dor no pulso, ombro ou no joelho? Isso pode ser sinal de algum tipo de tendinopatia ou inflamação do tendão que liga o músculo ao osso, a famosa tendinite. A lesão é uma resposta inflamatória a repetidas lesões no tendão.

Exercícios repetitivos, falta de alongamento ou de fortalecimento muscular e sobrecarga são os principais causadores da tendinite. Caso não seja tratada, pode se transformar em um problema crônico e limitar os movimentos do membro inflamado.

O médico consegue confirmar o problema por meio de exames de imagem, raio-x e ultrassonografias. Em casos simples, o problema é tratado com anti-inflamatório. Se for grave, a cirurgia é realizada com o objetivo de limpar as inflamações ao redor do tendão ou até mesmo para descomprimi-lo.

8 - Bursite

Trata-se de uma inflamação das bursas que ficam entre ossos, músculos e tendões. A lesão costuma afetar ombros, quadril, joelhos, pés e cotovelos. Ela está associada ao movimento repetitivo, pancada nas articulações e até envelhecimento. O tratamento costuma ser feito com repouso, compressas frias, anti-inflamatórios e fisioterapia. Em casos mais graves, o médico considera aspiração e cirurgia.

9 - Ruptura do tendão de Aquiles (calcanhar)

A ruptura do tendão de Aquiles é uma lesão que afeta a parte de trás da perna de quem costuma praticar esportes de impacto. Ela impossibilita firmar o pé no chão para andar. O grau desse tipo de lesão varia entre leve (simples estiramento), ruptura parcial ou até mesmo total do tendão. Em grau leve, o ideal é fazer repouso e uso de medicamentos. Em situações mais graves, a cirurgia para reconstrução dos ligamentos ou tendões afetados é adotada pelo médico.

10 - Lombalgia

É a típica dor na parte mais baixa da coluna, perto da bacia. De acordo com o Ministério da Saúde, ela também é conhecida como "lumbago", "dor nas costas", "dor nos rins" ou "dor nos quartos". A lombalgia costuma acometer praticantes de musculação, quando há o levantamento incorreto de peso, e nadadores. Na maioria das vezes o problema é tratado com repouso, analgésicos e anti-inflamatórios.

Em todas as situações, lembre-se de consultar um médico.

