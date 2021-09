Dólar abre o dia em queda após temores com gigante chinesa

O dólar cai frente ao real logo após a abertura dos negócios nesta terça-feira (21). A queda reflete em parte a recuperação global um dia depois dos temores de calote da gigante chinesa Evergrande abalarem os mercados mundiais.

Enquanto isso, os operadores continuavam atentos à política monetária com o início nesta terça-feira das reuniões do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil, que se encerram na quarta-feira (22).

Às 9:08, o dólar recuava 0,47%, a R$ 5,3035 na venda, enquanto o contrato mais negociado de dólar futuro caía 0,61, a R$ 5,3055.

A moeda norte-americana fechou o último pregão em alta de 0,78%, a R$ 5,3287.

Nesta sessão, o Banco Central fará leilão de swap tradicional para rolagem de até 15 mil contratos com vencimento em fevereiro e julho de 2022.