Educação reabre sistema para alunos retirarem chip de internet

A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) reabre o sistema para os estudantes da rede estadual que tem interesse em adquirir o chip com 3GB de internet patrocinada.

A ação tem como objetivo promover a expansão da carga horaria de forma hibrida e combater a evasão escolar para a recuperação da aprendizagem. Os interessados podem acessar a página da Seduc-SP para confirmarem a solicitação.

A distribuição dos cartões SIM faz parte do Além da Escola, iniciativa que atende estudantes do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio de escolas PEI (Programa Ensino Integral) e escolas regulares, incluindo as EEI – Indígena, Quilombo e Área de Assentamento, segundo o CadÚnico (Cadastro Único). No total, 500 mil chips têm sido disponibilizados desde o primeiro semestre.

Por meio da tecnologia, o Além da Escola expande a carga horária por meio de trilhas formativas de plataformas educacionais parceiras, como o Descomplica, o Khan Academy, o Aprendizap e o Mangahigh. São projetos que orientam os estudos de forma personalizada duas vezes por semana via chat do CMSP (Centro de Mídia São Paulo).

O tempo extra individual de aprendizado e reforço varia conforme o período: até 1h45 por dia para estudantes do período diurno e até 1h15 para matriculados no noturno. Caso todas as etapas da iniciativa sejam concluídas, cada grupo receberá R$300 para utilizar na escola e tirar projetos desenvolvidos do papel. Além de todo o conteúdo online, haverá distribuição de material impresso para apoio às atividades do Além da Escola nas escolas.

Como confirmar interesse



Na SED, o estudante deve usar login e senha (os mesmos do app CMSP). No menu Aluno, é preciso clicar em Questionário > Chips de Internet e responder a três questões e clicar em Salvar para finalizar o processo.