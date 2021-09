Assista ao vivo o retorno dos turistas espaciais da SpaceX à Terra

O retorno dos turistas espaciais da missão Inspiration4 à Terra irá ocorrer neste sábado (18), às 20h06 (horário de Brasília), e será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da SpaceX.

A cobertura do evento começará cerca de uma hora antes do pouso, às 19h06. Também é possível acompanhar a missão por uma ferramenta de rastreamento no site da empresa aeroespacial.

Hotel de luxo no espaço receberá seus primeiros hóspedes em 2022

A missão Inspiration4 se consagrou como a primeira a ter uma tripulação totalmente civil a orbitar a Terra. Os quatro tripulantes são: O bilionário americano Jared Isaacman, a assistente médica Hayley Arceneaux, a cientista Sian Proctor e o engenheiro de dados aeroespaciais Chris Sembroski.

Neste sábado, a cápsula Dragon irá pousar no Oceano Atlântico ao largo da costa da Flórida, em seguida os viajantes serão recolhidos de barco e devolvidos à terra firme.