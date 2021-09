Tripulantes da SpaceX voltam à Terra neste sábado (18)

A primeira missão orbital totalmente civil, a Inspiration4, irá retornar à Terra neste sábado (18), às 20h06 (horário de Brasília). A bordo de uma nave da SpaceX, do bilionário Elon Musk, os tripulantes viajaram na quarta-feira (15).

O foguete Falcon 9 decolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, perto das 21h (horário de Brasília), levando a equipe que está dentro da cápsula Dragon.

O vôo foi fretado pelo bilionário americano Jared Isaacman, de 38 anos. O comandante e benfeitor da missão é também o fundador e CEO da empresa de processamento de pagamentos Shift4 Payment.

Além dele, a equipe, que durante a missão fez entrevistas e pesquisas, é formada por mais três pessoas: a assistente médica Hayley Arceneaux, a cientista Sian Proctor e o engenheiro de dados aeroespaciais Chris Sembroski.

A Inspiration4 é vista como um teste para a viabilidade do turismo espacial em um futuro não tão distante. Durante os três dias em que estiveram em órbita, os tripulantes passaram por testes cognitivos, qualidade de sono, frequência cardíaca e sangue. Os resultados serão analisados e comparados com exames feitos antes da viagem para avaliar o impacto das 72 horas em voo orbital no entorno da Terra.

A missão ainda envolve um apoio significativo de arrecadação de fundos, e já soma cerca de 150 milhões de dólares, o equivalente a R$ 793,5 milhões, para ajudar a curar o câncer infantil de volta à Terra.

Com um valor inicial de 100 milhões de dólares, o equivalente a R$ 529 milões de reais, doados por Isaacman para o Hospital St. Jude de Pesquisa Infantil, a Inspiration4 tem uma meta de arrecadar 200 milhões de dólares até fevereiro de 2022.

