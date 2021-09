SpaceX divulga primeiras fotos dos tripulantes civis no espaço

Os tripulantes da Inspiration4, a missão da SpaceX que levou quatro civis à órbita da Terra na quarta-feira (15), divulgaram nesta sexta-feira (17) em seu perfil no Twitter as primeiras imagens tiradas na viagem espacial. Este é o primeiro voo orbital totalmente civil já realizado na história



*Estagiária do R7 sob supervisão de Pablo Marques

As fotos mostram os integrantes da missão na cúpula de vidro da cápsula Crew Dragon, estrutura que fornece uma visão panorâmica do espaço e comporta apenas uma pessoa por vez. Na imagem acima, o privilegiado da vez é o bilionário Jared Isaacman, responsável pelo financiamento do projeto e comandante da missão

Já nesta foto, quem aparece desfrutando da experiência é a assistente médica Hayley Arcenaux, de 29 anos, a tripulante mais jovem da missão — o que faz dela também a pessoa mais jovem a conhecer a órbita da Terra. Ela sobreviveu a um câncer ósseo descoberto na infância e hoje trabalha no mesmo hospital onde foi tratada (o St. Jude Children’s Research Hospital, no Tennessee, Estados Unidos), atendendo a pacientes com leucemia e linfomas

Por fim, a última foto divulgada mostra o tripulante Chris Sembroski, visivelmente deslumbrado, fotografando a Terra através da cápsula. Ele é veterano da Força Aérea dos EUA e ficou encarregado do gerenciamento da carga a bordo da cápsula e de fazer comunicação com o nosso planeta