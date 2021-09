Projeto social oferece reforço escolar gratuito para crianças

"Na pandemia, minha filha caçula perdeu o processo mais importante da vida: a alfabetização", desabafa Valdomiro de Oliveira Junior, pai de Julia da Silva Oliveira, 7 anos, e de Kamilly Vitória da Silva Oliveira, 10 anos, alunas da rede pública de ensino na cidade de São Paulo.

Foi pelo Youtube que o pai conheceu a plataforma virtual 'Minha Escolinha Online', que oferece reforço escolar gratuito voltado para a educação infantil (crianças de 2 a 8 anos de idade). A plataforma auxilia na recuperação do aprendizado perdido durante a pandemia da covid-19. "Eu estava em busca de algo que pudesse nos ajudar de forma rápida, prática e divertida", conta o pai.

Para Valdomiro, a pandemia da covid-19 causou grandes impactos na alfabetização das crianças, principalmente na educação infantil. Uma pesquisa divulgada este ano pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) mostra que o número de crianças e adolescentes sem acesso à educação no Brasil saltou de 1,1 milhão em 2019 para 5,1 milhões em 2020. Desses, 41% têm entre 6 e 10 anos, faixa etária em que ocorre a alfabetização.

"É na primeira série do ensino fundamental que se aprende o conhecimento das letras, sons das palavras e a realização da leitura por meio da montagem das palavras", conta o pai. Com três meses de uso da plataforma, Julia tem tido bons resultados. De acordo com Junior, a filha já aprendeu a ler, enquanto Kamilly tem estado mais motivada com as atividades realizadas em casa.

Idealizador da plataforma virtual, Janguiê Diniz é fundador do grupo Ser Educacional e Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Para Diniz, neste longo período com aulas online e escolas fechadas, o processo de alfabetização foi desafiador. "A pandemia atrapalhou a vida de muita gente, principalmente das crianças", diz.

Filho de analfabetos, Janguiê Diniz foi engraxate de rua e teve sua vida transformada através da educação. "A educação muda vidas, histórias e destinos e é a forma mais fácil de mobilidade e ascensão social", explica. Para o presidente do instituto — "na vida é preciso viver com propósito. Porque viver sem propósito, significa apenas existir."

Para os pais e responsáveis, ou profissionais da educação que queiram utilizar o material da Minha Escolinha Online, pode acessar o site da plataforma virtual gratuitamente.

Ministério da Educação



Em junho deste ano, o MEC (Ministério da Educação) lançou o Sistema Online de Recursos para a Alfabetização, apelidado de Sora. A plataforma foi desenvolvida para apoiar professores e trabalhadores da educação no planejamento e execução de atividades de ensino para alunos que estão aprendendo a ler e escrever.

O sistema traz estratégias de ensino ou como o conteúdo pode ser ensinado. Elenca também propostas de atividades a serem aplicadas em salas de aula, ferramentas que são utilizadas na consolidação da apreensão dos conteúdos.

