Como anda a qualidade do seu sono?

Para especialistas, a mudança de comportamento da sociedade como um todo e até o grande desenvolvimento tecnológico são alguns dos motivos que prejudicam a saúde e o sono do indivíduo.

“Para se ter um sono restaurador, a gente precisa ter tudo muito em ordem. Então, uma catástrofe como aconteceu no mundo, com certeza abala nosso sono, e dormir mal também vai mudar a nossa capacidade de enfrentar qualquer obstáculo na nossa vida. E se você tem um sono não restaurador, você pode comprometer atividades cognitivas, memória, concentração, e isso com certeza vai trazer irritabilidade, relacionamento mais difícil com as pessoas e vai ter muita consequência no trabalho dessas pessoas”, afirma o endocrinologista do Hospital Moriah, Malebranche Carneiro.

“Em termos ideais, eu diria que uma hora antes de dormir a gente deveria estar longe de dispositivos eletrônicos e também de ficar longe dos problemas. Então antes de dormir, acredito que seria interessante você pensar nos seus problemas, talvez escrever e ir para a cama, ir para o quarto com a cabeça tranquila”, acrescenta Sérgio Brasil Tufik, pesquisador do Instituto do Sono.

Porém ambos ressaltam que os distúrbios do sono não ocorrem somente na fase adulta.

“De forma geral eu diria que sim, os distúrbios do sono estão em todas as faixas etárias e a depender do distúrbio, estão mais concentradas de um lado ou de outro, mas de forma geral tende a aumentar com o aumento da idade sim.

O sonambulismo acaba sendo muito presente em crianças, muitas das vezes não têm prejuízos associados e tende a se resolver naturalmente com o passar da idade”, afirma Sérgio Tufik.

E Malebranche complementa:

“Os adolescentes têm muito essa coisa que chamamos de síndrome do sono insuficiente, eles vão jogando cada vez mais para tarde a hora de dormir e o que acontece é que o despertador vai tocar naquela mesma hora na manhã seguinte. Jogando mais para tarde, colocando o celular, luz azul que inibe nossa melatonina, de telas em geral, mas as piores são de telas de computador, isso faz com que os adolescentes tenham a síndrome do sono insuficiente”.

