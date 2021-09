Evento reúne nomes do setor público e privado para discutir o 5G

A Esfera Brasil realizou, nesta quinta-feira (16), um evento para discutir a internet 5G no Brasil. Os painéis contaram com a presença de nomes que são referência no assunto tanto de empresas que atuam no desenvolvimento de tecnologias para aplicação e uso da nova conexão quanto de nomes ligados ao governo federal que atuam na implantação da nova rede.

O painel de abertura teve como tema "o impacto do 5G para o Brasil". A mesa foi composta pelo presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, pelo secretário de telecomunicações, Artur Coimbra, e pelo CEO da Nokia Brasil, Ailton Santos.

O presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro falou sobre as expectativas de mudança na economia nacional com a implementação da rede 5G. A estimativa é que o PIB do país pode ter um acréscimo de R$ 1,3 trilhão até 2035.

“O 5G vai proporcionar produtividade. Algo que é necessário para a nossa economia, para a nossa produção e para a nossa vida em geral”, disse o presidente do BB.

Segundo Ribeiro, a conectividade permitirá que o campo tenha mais produtividade com a possibilidade de monitoramento em tempo real. Dessa forma será possível minimizar danos ao identificar falhar mais rapidamente e, assim, tornar os processos mais precisos.

O secretário de telecomunicações, Artur Coimbra, falou sobre o potencial do país com a implantação da rede 5G e destacou a mudança de comportamento dos brasileiros que estão abandonando a conexão banda larga por cabos e adotando a internet móvel.

Coimbra apontou que há um grande potencial para o uso da tecnologia 5G na indústria nacional. Esse tipo de tecnologia tem mais velocidade de transmissão de dados e um tempo de resposta quase que imediato, o que permitiria o uso em fábricas.

"Só 3 % das grandes empresas do Brasil usam robôs de serviço, como na gestão de estoques e em tarefas de limpeza, ou seja, 97% delas não estão conectadas e podem se beneficiar fortemente do 5G", disse o secretário de telecomunicações.

O CEO da Nokia Brasil, Ailton Santos, ressaltou que a nova conexão será um fator que poderá tirar do mercado empresas e negócios que não se adaptarem à nova realidade. Para ele, a economia e a eficiência dos negócios que utilizarem os recursos do 5G será uma grande vantagem em relação aos concorrentes que não se modernizarem.

O presidente da Oi, Rodrigo Abreu, falou sobre o processo de implantação da nova rede de internet no país, processo que deve acontecer de maneira gradual em todo o território.

Abreu disse que, em um primeiro momento, o 5G irá aprimorar tudo o que pode ser feito com a rede 4G. Em seguida, ampliará o uso da internet das coisas, quando equipamentos trocam dados sem a interferência humana. Os carros autônomos e a popularização da realidade virtual seriam parte da última etapa.

O presidente da Qualcomm, Luiz Tonisi, frisou a necessidade de implantar a rede 5G de acordo com a realidade do país, como oferecer dispositivos que se adequem ao uso e ao poder aquisitivo da população.

Tonisi destacou também a importância da nova conexão para a economia do pais. "O 5G é a matriz da nova economia. O próprio hábito de consumo da nova geração será completamente diferente da geração Z".