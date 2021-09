Governo mantém previsão de PIB em 5,3%, mas vê inflação de 7,9% em 2021

O Ministério da Economia atualizou nesta quinta-feira (16) suas expectativas para a economia em 2021. Enquanto o relatório manteve a previsão de crescimento do PIB em 5,3%, aumentou de 5,9% para 7,9% a aposta de inflação para o período entre janeiro e dezembro.

Caso as expectativas sejam confirmadas pelos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geográfia e Estatística), o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) vai encerrar o ano acima do teto da meta estabelecida pelo governo.

Para de 2022, a projeção de crescimento do PIB é de 2,5% com a aposta nos efeitos positivos das reformas pró-mercado e do processo de consolidação fiscal. Sobre o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a projeção de IPCA passou de 3,5% para 3,75%. A partir de 2023, a aposta converge para a meta: 3,25% em 2023 e 3% de 2024 em diante.