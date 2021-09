SpaceX lança com sucesso 1ª missão orbital só com civis à bordo

A SpaceX, do bilionário Elon Musk, realizou com sucesso, nesta quarta-feira (15), o primeiro lançamento de uma missão orbital só com civis à bordo. O foguete Falcon 9 decolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, perto das 21h (horário de Brasília) levando os quatro tripulantes que passarão três dias dentro da cápsula Dragon na órbita da Terra.

A decolagem foi cercada de expectativa e atraiu 400 mil espectadores no canal da SpaceX no YouTube, que puderam acompanhar ao vivo o lançamento do foguete que leva os tripulantes da missão batizada de Inspiration4.

Lançamento

Os tripulantes começaram a embarcar na Dragon perto das 18h e ficaram cerca de três horas sentados na cabine em posição de voo aguardando o lançamento.

Perto das 20h20, o braço da plataforma de embarque que leva até a Dragon foi desconectado da cápsula, mostrando que os preparativos para lançamento estavam sendo seguidos como planejado. Mais de 100 mil pessoas já acompanhavam os últimos ajustes para a decolagem na transmissão ao vivo.

Faltando cerca de 10 minutos, a tripulação recebeu um boa sorte da equipe em Terra. “Hoje vocês estão inspirando o mundo. Tenham uma boa missão e boa sorte”. Pouco depois os motores da Falcon 9 começaram a ser preparados para o lançamento e a plataforma que dava suporte ao foguete e à cápsula foi solta.

Após a contagem regressiva, a Falcon 9 decolou levando os quatro tripulantes dentro da Dragon. De acordo com a equipe de transmissão oficial da SpaceX, tudo saiu conforme o esperado para a missão Inspiration4.

Cinco minutos após o lançamento, a Dragon já havia alcançado a altitude de 200 km, a uma velocidade de quase 12 mil km/h. Os tripulantes estavam bem animados e felizes com o sucesso da missão até então.

Pouco mais de 12 minutos após a decolagem, a cápsula Dragon se soltou do último estágio da Falcon 9 e os tripulantes estavam no espaço por si.

Tripulação

O comandante da nave é o empresário Jared Isaacman, responsável por financiar a missão. A SpaceX não revelou valores, mas é especulado que o CEO da companhia de processamento de pagamentos Shift4 Payments desembolsou dezenas de milhões de dólares para que a Inspiration4 saísse do papel.

Além de Isaacman, Sian Proctor, Chirs Sembroski e Hayley Arceneaux passarão 72 horas dando voltas na Terra em uma altitude de cerca de 250 mil metros.

A missão é vista como um teste para a viabilidade do turismo espacial em um futuro não tão distante. Durante os próximos três dias, os tripulantes passarão por testes cognitivos, qualidade de sono, frequência cardíaca e sangue.

Os resultados serão analisados e comparados com exames feitos antes da viagem para avaliar o impacto das 72 horas em voo orbital no entorno da Terra.

Apesar da missão ter sido declarada como um teste para o turismo espacial, os tripulantes foram treinados por meses para a Inspiration4. Além de voos parabólicos para experimentar a ausência de peso corporal, Isaacman, Proctor, Sembroski e Arceneaux também passaram por centrífugas que simulam a grande força G da decolagem ou pouso.

","content":null,"position":2},{"width":299,"height":417,"url":"https://img.r7.com/images/sian-procto-spacex-15092021153640856","author":"Reprodu\u00e7\u00e3o Twitter/SpaceX","subtitle":"Sian Proctor, de 51 anos, ser\u00e1 o bra\u00e7o direito de Isaacman na Dragon. A professora de ci\u00eancias ser\u00e1 a pilota da miss\u00e3o, auxiliando o comandante durante os tr\u00eas dias. Ela perdeu por pouco a chance de se tornar uma astronauta da Nasa, em 2009, mas dar\u00e1 a volta por cima nesta miss\u00e3o representando a prosperidade","content":null,"position":3},{"width":299,"height":417,"url":"https://img.r7.com/images/jared-isaccman-spacex-15092021153641747","author":"Reprodu\u00e7\u00e3o Twitter/SpaceX","subtitle":"O assento generosidade foi para Chris Sembroski, de 42 anos, um ex-veterano da For\u00e7a A\u00e9rea dos Estados Unidos que trabalha na ind\u00fastria de avia\u00e7\u00e3o. Na \u00e9poca da universidade, Sembroski fez parte da ProSpace, um lobby que ajudou a promover mudan\u00e7as na legisla\u00e7\u00e3o espacial norte-americana, incluindo uma maior facilidade para a cria\u00e7\u00e3o de empresas como a SpaceX","content":null,"position":4},{"width":299,"height":417,"url":"https://img.r7.com/images/hayley-arceneaux-spacex-15092021153641347","author":"Reprodu\u00e7\u00e3o Twitter/SpaceX","subtitle":"A tripulante mais nova \u00e9 Hayley Arceneaux, de 29 anos, e representa a esperan\u00e7a. Ela \u00e9 sobrevivente de um c\u00e2ncer \u00f3sseo, que descobriu aos 10 anos, e ser\u00e1 a primeira pessoa com uma pr\u00f3tese a ir para o espa\u00e7o. '\u00c9 uma incr\u00edvel honra participar desta miss\u00e3o', comentou a jovem","content":null,"position":5},{"width":760,"height":420,"url":"https://img.r7.com/images/foguete-falcon-9-e-nave-dragon-spacex-15092021153641551","author":"Reprodu\u00e7\u00e3o Twitter/SpaceX","subtitle":"A c\u00fapula Dragon ser\u00e1 impulsionada pelo foguete Falcon 9 e tem lan\u00e7amento programado para \u00e0s 21h02, hor\u00e1rio de Bras\u00edlia. A miss\u00e3o partir\u00e1 do conhecido Kennedy Space Center, em Cabo Canaveral, na Fl\u00f3rida","content":null,"position":6},{"width":760,"height":420,"url":"https://img.r7.com/images/plataforma-de-lancamento-florida-nasa-15092021153640654","author":"Reprodu\u00e7\u00e3o Twitter/Inspiration4","subtitle":"A expectativa \u00e9 que os tripulantes da Inspiration4 permane\u00e7am tr\u00eas dias em \u00f3rbita realizando atividades comuns do cotidiano, como se alimentar ou ir ao banheiro. Este \u00e9 um teste importante para o futuro do turismo espacial

","content":null,"position":7},{"width":2048,"height":1365,"url":"https://img.r7.com/images/tripulacao-da-missao-inspiration4-da-spacex-13092021094524116","author":"Reprodu\u00e7\u00e3o: Twitter (@inspiration4x)","subtitle":"Ainda que a nave tenha piloto autom\u00e1tico, os tripulantes foram treinados por meses para saber operar a c\u00fapula em casos de emerg\u00eancias. Todos est\u00e3o prontos para a maior aventura de suas vidas!","content":null,"position":8}]" data-article-gallery-url="http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/fotos/saiba-quem-sao-os-tripulantes-da-spacex-que-vao-orbitar-o-planeta-15092021" style="clear:both;">