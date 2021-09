País recebe mais 2 milhões de doses da Pfizer nesta quarta-feira

Um novo lote com mais 2 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 da Pfizer chegam nesta quarta-feira (15) ao Brasil. Com a nova remessa, o PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde, passa a contar com mais 8 milhões de doses fabricadas pela farmacêutica entregues nesta semana.

As doses desembarcam no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), em dois voos: um com 930 mil doses e outro com 1,1 milhão. Antes de serem destinadas à população, elas passam por um controle de qualidade.

Desde o início da campanha, das 265 milhões de doses distribuídas aos estados, 65 milhões são da Pfizer.

Vacinação no Brasil

Mais de 139,2 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose dos imunizantes, o que representa 88% dos 158 milhões de brasileiros com mais de 18 anos. Mais de 75,4 milhões já estão totalmente imunizados com as duas doses ou dose única.