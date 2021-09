Ilha Solteira é o primeiro reservatório a atingir 0% do volume útil

A Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira (SP) opera nesta quarta-feira (15) em 0% do volume considerado útil. Maior usina hidrelétrica de São Paulo, o seu reservatório faz parte do Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, responsável por 70% do abastecimento do país.

As hidrelétricas dos subsistema estão operando com apenas 18,382% de sua capacidade de armazenamento, segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Em agosto, foi registrada a pior média mensal de ocupação de toda a série histórica, iniciada em 2000.

O país atravessa a pior crise hídrica dos últimos 91 anos e esta escassez está afetando diretamente os níveis dos reservatórios das hidrelétricas. Como determinado pela GREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética), o ONS autorizou a chegar a cota de 314 metros abaixo do volume últil.

O ONS explica que os dados que constam no site do reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha de Solteira têm como referência o volume útil, que considera a cota de 323 metros para não interromper o funcionamento da hidrovia Tietê-Paraná.

O valor de 0,0% registrado hoje no site do ONS significa que o volume de água já atingiu esta cota mínima para utilização da hidrovia, porém isso não significa que o reservatório da usina esteja vazio. "Se considerarmos o nível mínimo de projeto, cuja a cota é 314 metros, o reservatório encontra-se com 56,72% do seu armazenamento", explica o ONS em nota.

O mesmo acontece para o reservatório da hidrelétrica de Três Irmãos, que está com 1,98% do volume, quando considerada a cota de operação definida de 323 metros. No entanto, a CREG também autorizou a utilização até o limite mínimo de operação energética, que no caso de Três Irmãos é de 319,77 metros. Se considerarmos essa cota, o volume do reservatório estaria em 36%, informa o ONS.

Para manter a operação do Canal Pereira Barreto sem restrições, a cota mínima de operação para a Usina Ilha Solteira pode chegar até 323,00 m. No entanto, em situação de escassez hídrica, as condições de operação da usina poderão ser revistas pelos órgãos competentes, podendo chegar no nível mínimo operativo previsto em projeto, que é de 314,00 m.

"Em função da crise hídrica instalada no país, a CTG Brasil vem acolhendo na sua integralidade as determinações recebidas, cumprindo rigorosamente a legislação, procedimentos e normas do setor elétrico brasileiro, bem como a Política de Operação definida pelo ONS para as usinas hidrelétricas sob sua concessão, e colaborando com o ONS e demais instituições", afirma em nota a CTG, empresa responsável por Ilha Solteira.