Foguete da SpaceX decola nesta quarta com apenas civis a bordo

O foguete Falcon 9, da SpaceX, irá decolar do Centro Espacial Kennedy da Nasa, a agência espacial norte-americana, nesta quarta-feira (15), às 21h (horário de Brasília). O lançador foi fretado pelo bilionário americano Jared Isaacman, que será o capitão da missão. A bordo da cápsula Crew Dragon estarão quatro passageiros que devem passar três dias orbitando a Terra sem um astronauta profissional. São dois homens e duas mulheres que treinaram por vários meses, apesar do voo ser totalmente automatizado. Serão monitorados o sono, os batimentos cardíacos, sangue e as habilidades cognitivas desses novatos. O objetivo é acumular dados para abrir as portas do espaço para um número maior de pessoas. Até hoje apenas poucos privilegiados viveram essa experiência.