Programa de mestrado abre vagas para professores de física e ciências

O MNPEF (Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física) abre 606 vagas para professores da educação básica atuantes nas disciplinas de física e ciências. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até às 23h59 do próximo domingo (26) através do formulário online no site do programa.

Ao todo 52 instituições de ensino presentes em 25 estados e no Distrito Federal fazem parte da iniciativa e são coordenadas pela SBF (Sociedade Brasileira de Física). A iniciativa tem por objetivo proporcionar uma formação continuada que contribua para melhorar a qualidade do ensino de Física e Ciências nas escolas de educação básica.

Todo o processo de admissão será remoto. A prova escrita virtual nacional está prevista para as 13h do dia 17 de outubro de 2021. As etapas online seguem até o dia 7 de dezembro, quando será divulgado o resultado da seleção. O curso será presencial, nas instituições de ensino, com início a partir de 2022.

O ProEB (Programas de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica) segue as diretrizes estabelecidas pelo MEC (Ministério da Educação) para a formação continuada stricto sensu de professores ativos, além de apoiar instituições de ensino superior e a rede de instituições associadas. Atualmente são oferecidos 12 programas de pós-graduação de mestrado profissional, com mais de 15 mil alunos matriculados, em 317 unidades de ensino em todo o País.