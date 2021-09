Pfizer vai entregar 8 milhões de doses ao ministério até domingo

A Pfizer anunciou que vai entregar 8.463.780 ao Ministério da Saúde até domingo (19). Os lotes serão divididos em oito voos que sairão do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, com destino ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

Esta entrega teve início na noite de terça-feira (14), com um lote de 1.140.750 de doses. No último domingo (12), a farmacêutica já havia entregue 5.181.930 de doses, maior remessa de vacinas em um único dia. Com esse lote de terça-feira, o total entregue ao governo brasileiro é de 73,6 milhões de doses.

A Pfizer vem entregando ao menos 1 milhão de doses quase diariamente (terça, quarta, sexta e domingo) ao governo federal desde o início de agosto. Além de indicada como primeira opção de aplicação como terceira dose pelo Ministério da Saúde, a vacina é a única autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para aplicação em adolescentes, entre 12 e 17 anos, que já está sendo realizada.

O acordo assinado entre o governo e a Pfizer prevê a entrega de um total de 200 milhões de doses até o fim do ano.