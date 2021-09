Ribeiro e Pacheco cumprem agenda com prefeitos de Goiás

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (Democratas) participaram de um evento com prefeitos em Goiânia na manhã desta quarta-feira (15) com a participação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (Democratas), e promovido pelo senador goiano Luiz do Carmo (MDB).

Ribeiro conversou com os prefeitos do estado para esclarecer o uso dos recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Pacheco respondeu a questões sobre a devolutiva da MP das Fake News, enviada pelo presidente Jair Bolsonaro ao legislativo.

O presidente do Senado argumentou que tem essa prerrogativa e que considera o texto da MP inconstitucional. Pacheco argumenta que essa decisão não gera nenhuma crise institucional.