Ensino Médio 2022: SP deve ultrapassar 150 mil matrículas

O Governo do Estado de São Paulo, por meio de parceria entre a SDE (Secretaria de Desenvolvimento Econômico), CPS (Centro Paula Souza) e Seduc (Secretaria da Educação) informou que deverá atingir 150 mil matrículas em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio em 2022.

Segundo o Governo do Estado, está é a maior expansão prevista para o estado desde 2018, com um aumento de 136% na oferta de acesso a formação profissional integrada. O período de matrículas para as mais de 25 mil novas vagas nas escolas estaduais está disponível na Secretaria Escolar Digital até a próxima sexta-feira (17).

Ao todo 31.280 vagas em 591 escolas estaduais e 195 municípios foram disponibilizadas. Há turmas voltadas para alunos que vão ingressar no 1º e no 2º ano do ensino médio em 2022. As vagas em escolas estaduais não têm prova de seleção e são oferecidas preferencialmente aos estudantes que residem no entorno das unidades. Os cursos são oferecidos pelo CPS e outras instituições parceiras contratadas pelo Governo de São Paulo.

Cursos disponíveis:

Administração, análises clínicas, comércio, desenvolvimento de sistemas, design gráfico, eventos, farmácia, finanças, guia de turismo, informática para a internet, logística, marketing, nutrição, química, recursos humanos, serviços jurídicos e serviços públicos.

Ensino Integrado

Em 2018, o Estado de São Paulo somava 61.066 matrículas no ensino técnico integrado ao médio em escolas técnicas e 2.386 na rede estadual por meio do programa Vence. Com o programa Novotec, especialmente em sua modalidade Novotec Integrado, o Estado está ampliando a oferta de cursos técnicos para os estudantes das escolas regulares de ensino médio. Além de oferecer aos estudantes uma oportunidade de formação profissional, o ensino médio integrado ao técnico tem melhores resultados de aprendizagem.