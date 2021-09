Capes divulga lista dos selecionados no programa do semiárido

Relatório sobre o impacto da pandemia na Educação também mostra que o Brasil foi o último a abrir as escolas pré-primárias

Educação Professores brasileiros têm os piores salários da OCDE, diz estudo Relatório sobre o impacto da pandemia na Educação também mostra que o Brasil foi o último a abrir as escolas pré-primárias

Educação Programa de mestrado abre vagas para professores de física e ciências Inscrições estão abertas até às 23h59 do próximo domingo (26) através do site; são disponibilizadas 606 vagas aos educadores