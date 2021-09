Você e o Doutor: Episódio nº 100 explica como chegar aos 100 anos

Nesta quarta-feira (15), o podcast Você e o Doutor, do médico Antonio Sproesser, celebra a chegada ao episódio número 100. Para comemorar essa marca, Sproesser explica como é possível alcançar os 100 anos com saúde e disposição.

"A genética só tem de 20% a 30% de responsabilidade na nossa fonte da juventude. De 70% a 80% dependem de você", afirma.

Segundo ele, um dos fatores que contribuem para a longevidade é a alimentação. Uma dieta rica em verduras e legumes, carnes magras e pouco açúcar faz diferença. Outro ponto é a prática de atividade física. De acordo com o médico, os exercícios devem ser diários e não apenas três vezes por semana. "Trinta minutos é suficiente", diz.

Neste episódio, ele ainda explica como o estresse, o cigarro e o consumo de álcool interferem na chance de uma vida longeva. "Quem fuma perde dez anos da vida", ressalta.

Sproesser ainda trata de aspectos como a importância da qualidade do sono, de fazer check up, do modo como se vê a vida e o papel do meio social para traçar o caminho rumo aos 100 anos de vida.

Ouça o podcast: