Apple: novo iPhone 13 Pro Max pode custar até R$ 15.499 

*Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques

Como já antecipado pelos rumores, o carro chefe do evento foi o lançamento do iPhone 13, que veio acompanhado pelo iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max

Em relação ao iPhone 13 e 13 mini, há uma mudança no design das câmeras, que agora estão colocada na diagonal da parte traseira do aparelho. Além disso, os smartphones agora contêm o recurso Cinematic Video, que faz a troca do foco durante as filmagens de maneira semelhante ao modo retrato já disponível para as fotos

Outro destaque diz respeito ao novo processador A15 Bionic, que permite que os iPhones da nova geração sejam até 50% mais rápidos do que modelos concorrentes da mesma categoria. Os dispositivos chegam nas cores azul, rosa, preto, branco e vermelho

O iPhone 13 custa no Brasil a partir de R$ 7.599 e o iPhone 13 Mini sai por R$ 6.599



Também foram apresentadas o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max, que tem uma configuração mais robusta e três câmeras traseiras

Disponível nas cores cores cinza, dourado, azul e prata, os novos modelos terão versões de até 1TB (terabyte) de armazenamento e taxas de atualização de 120 Hz. A versão Pro tem o valor inicial de R$ 9.499 e a Pro Max de R$ 10.499. A versão com mais recurso e com o máximo de armazenamento sai por R$ 15.499

A Apple lançou também a 9ª geração de iPads, que possui como uma das maiores novidades o processador A13 Bionic, que deixa o dispositivo cerca e 20% mais rápido do que os aparelhos da geração anterior



As câmeras traseira e frontal têm agora 12 megapixels, o que aumenta bastante a qualidade da imagem em chamadas de vídeo no FaceTime e outros aplicativos. A nova geração do iPad poderá ser adquirida pelo valor inicial de 329 dólares

Também foi apresentada a 6ª geração do iPad mini, com 8,3 polegadas, câmeras traseira e frontal de 12 megapixels e entrada USB-C e compatibilidade com conexões 5G

O iPad mini estará disponível nas cores rosa, cinza, roxo e dourado e chegam às lojas dos Estados Unidos custando a partir de 499 dólares

O Apple Watch Series 7 foi outra novidade do evento da bigtech e, ao contrário dos rumores, o novo modelo não contém as laterais planas. Contudo, a tela do novo relógio inteligente da Apple é 20% maior e 70% mais brilhante do que a geração anterior





A nova geração do Apple Watch pode agora ser recarregada em apenas 8 minutos e tem a duração média de 18 horas de uso. Com cinco opções de cores, os relógios chegam aos EUA a partir de 399 dólares

Uma das principais novidades relacionadas ao Apple Fitness + refere-se à chegada do serviço ao Brasil. As aulas são em inglês, mas os usuários podem ativar a legenda para acompanhar as séries de exercícios