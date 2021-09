Brasil receberá mais 1 mi de doses da Pfizer nesta terça, diz Saúde

Veja também

Atos serviram mais para gerar uma profusão de memes – não por acaso, a especialidade do MBL e do Vem Pra Rua

Brasil Manifestação anti-Bolsonaro inaugura o protesto em home office Atos serviram mais para gerar uma profusão de memes – não por acaso, a especialidade do MBL e do Vem Pra Rua

Em segundo lugar, estão empatados Zé Ricardo e Wilson Lima, com 15% cada, segundo pesquisa RealTime Big Data

Amazonino Mendes lidera pesquisa para governador do Amazonas

Brasil Amazonino Mendes lidera pesquisa para governador do Amazonas Em segundo lugar, estão empatados Zé Ricardo e Wilson Lima, com 15% cada, segundo pesquisa RealTime Big Data