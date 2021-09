Conheça o iPhone 13, o Apple Watch series 7 e o novo iPad

A Apple realizou nesta terça-feira (14) o evento de apresentação dos novos produtos da marca. Como nas edições anteriores, o CEO, Tim Cook, foi o mestre de cerimônia diretamente da sede da empresa em Cupertino, na Califórnia, nos EUA.

Confirmando os rumores que circularam pelas redes sociais nas últimas semanas, foram apresentados, o novo iPhone 13, o novo iPad e iPad Mini, o novo Apple Watch series 7



iPhone 13

O produto mais aguardada de todo evento da Apple é o novo iPhone.

Na edição deste ano, foi apresentado o novo iPhone 13. O design externo não muda muito em comparação com as versões anteriores, mas há algumas atualizações nas configurações.

O destaque fica com o processador A15 Bionic, que promete uma performance melhor e uma duração de bateria. O novo smatphone da Apple está 50% mais rápido do que as versões anteriores.

São duas opções de tamanho de tela 6,1 polegadas e 5,4 polegadas e cinco opções de cores, azul, rosa, preto, branco e vermelho.



Novo iPad

Segundo Tim Cook, novo iPad deve ser ainda mais versátil.

A nova configuração, com o processador A13, é 20% mais rápida do que os modelos anteriores e pode ser até seis vezes mais rápida do que um modelo com sistema operacional Android, do Google.

A câmera frontal e a câmera traseira tem 12 megapixels cada uma. Segunda a engenheira da Apple, a ideia não é só permitir uma maior qualidade de imagem para quem faz chamadas de vídeo pelo Face Time ou por outros programas, mas também para usuários de redes sociais.

O tablet da Apple segue com o botão home frontal. Havia uma expectativa que o botão físico não faria mais parte do novo design assim como foi com os iPhones.

O novo iPad estará à venda a partir da semana que vem pelo preço inicial de 329 dólares.

Já o novo iPad Mini, a versão compacto do tablet, com 8,3 polegadas, terá conexão 5G, a quinta geração de internet móvel. Além disso, o Apple Pencil pode ser fixado na lateral para que fique sempre pronta para o uso e sempre com bateria.

A novidade estará à venda a partir da semana que vem pelo preço inicial de 499 dólares. É possível escolher entre quatro opções de cores,

Assim, como a versão de 10,2 polegadas, a versão compacta também tem câmeras de 12 megapixels.

Apple Watch series 7

O relógio inteligente da Apple tem 20% mais tela do que a versão anterior, o series 6. As bordas ficaram cerca de 40% menores para garantir maior aproveitamento do display.

Uma tela maior traz a vantagem de facilitar a leitura e a troca de mensagens diretamente pelo dispositivo no pulso.

A Apple afirma que o produto é o mais resistente de todos os demais Apple Watches lançados. Se as versões anteriores eram à prova d'água, o novo modelo agora é resistente a poeira.

São cinco opções de cores que podem ser adquiridas por 399 dólares a partir de dezembro.

Fitness +

Os fãs da marca no Brasil poderão experimentar o Finess +, plataforma da empresa com aulas para manter a forma e praticar atividades físicas. As aulas são em inglês, mas é possível colocar legendas para ajudar.

São aulas de yoga, pilates, dança e meditação que podem ser acompanhadas por qualquer dispositivo da Apple.