Fiocruz retoma hoje entregas de vacinas da AstraZeneca

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) vai retomar nesta terça-feira (14) a entrega de doses da vacina anticovid da AstraZeneca ao Ministério da Saúde, após quase duas semanas sem envios.

A produção foi afetada pelo atraso de matéria-prima do imunizante que é importada de uma fábrica na China.

O contratempo levou à falta de vacinas da AstraZeneca em várias cidades brasileiras. Em São Paulo, por exemplo, pessoas que precisam deste imunizante para segunda dose estão recebendo Pfizer, caso queiram.

Em nota, a Fiocruz afirma que 1,7 milhão de doses serão enviadas hoje. Com isto, o total de vacinas da AstraZeneca disponibilizadas pela entidade chega a 93,6 milhões.

"Ainda estão previstas mais entregas da vacina no decorrer da semana. Os quantitativos e datas serão informados à medida em que forem concluídas as análises do controle de qualidade", acrescenta o comunicado.

Bio-Manguinhos afirma ainda que as entregas semanais até o fim de setembro estão garantidas.