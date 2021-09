Amazonino Mendes lidera pesquisa para governador do Amazonas

O nome de Amazonino Mendes aparece com 28% das intenções de voto para governador do Amazonas em 2022, em pesquisa estimulada, quando os eleitores recebem uma lista de possíveis candidatos, de acordo com levantamento realizado pelo instituto RealTime Big Data, divulgada nesta segunda-feira (13). Em segundo lugar, estão empatados Zé Ricardo e Wilson Lima, com 15% cada.

Na sequência, estão Eduardo Braga, com 13%, e Ricardo Nicolau, com 3%. Brancos e nulos somam 22% e 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Na pesquisa espontanea para governador do Amazonas, onde não é apresentada lista de nomes, Amazonino Mendes aparece com 6% das intenções de voto, seguido por Wilson Lima, com 5%, David Almeida, com 3%, e Eduardo Braga e Zé Ricardo, com 2% cada. Ricardo Nicolau e Omar Aziz aparecem com 1% cada. Outros nomes representam 2%. Branco ou nulo tem 14% e 64% não souberam ou não responderam.

A pesquisa também apresentou uma lista com possíveis candidatos ao Senado. Arthur Neto e Omar Aziz empatam em primeiro lugar, com 15% cada. Coronel Menezes vem em seguida, com 13%. Completam a lista Luiz Castro, com 8%, Rebeca Garcia, com 6%, e Chico Preto, com 3%, das intenções. Brancos e nulos somam 16% e não souberam ou não responderam, 24%.

A pesquisa foi encomendada pela RecordTV Manaus para traçar um panorama de vários assuntos importantes para quem mora no estado do Amazonas. A primeira parte foi divulgada nesta segunda-feira (13) revela a opinião dos eleitores sobre o voto em 2022.

O instuto RealTime Big Data realizou 1.200 entrevistas por telefone entre 8 e 9 de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.