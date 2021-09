Rio vacina esta semana adolescentes de 14 anos de idade

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) anunciou hoje (13) que a imunização dos adolescentes de 14 anos contra a covid-19 ocorrerá nos próximos dias 15 e 16, para meninas, e no dia 17, para meninos.

O calendário para as outras faixas etárias de adolescentes (13 e 12 anos) será divulgado tão logo o Ministério da Saúde envie para a cidade, com quantidade suficiente de doses, uma nova remessa da Pfizer, a única vacina liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para esse público.

A aplicação da dose de reforço (DR) para os idosos continua esta semana, seguindo calendário anunciado anteriormente. Amanhã (14), receberão a DR idosos de 94 anos ou mais; na quarta-feira (15), 93 anos ou mais; na quinta (16), 92 anos ou mais; na sexta-feira (17), 91 anos ou mais; e no sábado (18), 90 anos ou mais.

Dose de reforço

A Secretaria informou à Agência Brasil que, “preferencialmente, a dose de reforço deve ser aplicada no mesmo posto onde a pessoa tomou as demais (doses). Não serão aplicadas doses de reforço em pessoas que completaram o esquema inicial em outro município. Independentemente da vacina tomada nas duas primeiras doses, para a DR são usadas vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, dependendo da disponibilidade”, esclareceu.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas os idosos que tomaram o esquema vacinal inicial, que engloba a primeira e segunda doses, no Rio, poderão tomar a dose de reforço na cidade. O intervalo da segunda dose para a DR deve ser de, pelo menos, três meses.



Esta semana está sendo realizada também a repescagem de primeira dose (D1) para pessoas com deficiência (PcD), gestantes, puérperas e lactantes com 12 anos ou mais, além do público a partir de 22 anos, preferencialmente, no período da tarde. O atendimento para aplicação da segunda dose (D2) é feito conforme a data anotada no comprovante da D1.