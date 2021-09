Centro de Doenças dos EUA rebaixa nota de risco de viagens ao Brasil

A agência norte-americana CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças, em tradução livre) rebaixou, nesta segunda-feira (13), a nota de risco de viagens ao Brasil por conta do novo coronavírus. Antes classificado como “risco muito alto”, o órgão reduziu a nota do país para “risco alto”.

Com a alteração do CDC, o Brasil desce do quarto nível da escala - o pior - para o terceira nível, na qual também estão países como Austrália, Canadá e Emirados Árabes Unidos. Em comparação, nações latino americanas, como Argentina e Colômbia, continuam listadas como “risco muito alto”.

Ainda que tenha reduzido o nível de risco, o CDC continua recomendando que norte-americanos façam viagens ao Brasil somente em casos de extrema necessidade. O portal da agência reforça também que no país ainda é obrigatório o uso de máscara em locais públicos, ao contrário da maior parte dos EUA que não exigem mais o acessório.

O CDC não alterou as restrições aos viajantes brasileiros que chegam aos Estados Unidos impostas em 2020.

Em agosto deste ano, o Brasil ultrapassou os EUA na porcentagem de vacinados com a primeira dose dos imunizantes contra o novo coronavírus. Enquanto o país norte-americano vacinou 63,8% da populção, 67,4% dos brasileiros já tomaram ao menos uma dose.