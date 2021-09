Gasolina: 99 repete Uber e aumenta valor das viagens em até 25%

A 99 anunciou nesta segunda-feira (13) o aumento do preço da corrida de seus motoristas em até 25% em mais de 20 regiões metropolitanas do País. A medida veio em resposta à alta do preço da gasolina, que chegou a níveis históricos nas últimas semanas e já passa de R$ 7,00 em três estados.

O reajuste — que será 10% a 25% dependendo do local — valerá para grandes capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Brasília, Goiânia, Fortaleza, Salvador, São Luís, João Pessoa e Maceió. Segundo a 99, os valores já eram praticados desde agosto e a alta será subsidiada pela empresa.

"O aumento revisa os ganhos dos motoristas parceiros e foi definido levando em consideração a manutenção do equilíbrio da plataforma, para possibilitar que a população continue tendo acesso a um meio de transporte financeiramente viável, seguro e eficiente. Os reajustes serão subsidiados pela 99", informou a 99.

Na sexta-feira (10) passada, a Uber também anunciou um aumento no preço das corridas, que já é válido na região metropolitana de São Paulo. A empresa não especificou se o reajuste vale em outras cidades, mas confirmou que tem feito uma revisão geral dos preços considerando os gastos que motoristas enfrentam para trabalhar.

Em 2021, com a inflação em alta e o câmbio desfavorável, o preço do combustível explodiu no Brasil. O valor já supera R$ 7 em municípios de três estados e a taxa média nacional é de R$ 6,007 por litro, o maior preço da história.